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Александр Дюков доложил Путину о достижениях Омского НПЗ

Александр Дюков доложил Путину о достижениях Омского НПЗ

2 июля 2024, 15:32
Фото: Римма Злацовская
Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Дюковым, председателем правления «Газпром нефти». Темой для обсуждения стали перспективы и достижения компании за минувший 2023 год, в ходе которого удалось нарастить производство и объем поставок нефтепродуктов для внутреннего рынка.

Как отметил Александр Дюков, добиться высоких результатов удалось благодаря масштабной модернизации производства: так, например, на Омском нефтеперерабатывающем заводе компании удалось добиться рекордной глубины переработки сырья — за счет внедрения современных технологий.

«В прошлом году мы завершили модернизацию Омского нефтеперерабатывающего завода. Это крупнейший НПЗ в нашей стране, 21 миллион тонн переработки. В настоящий момент это, по сути, новый нефтеперерабатывающий завод с глубиной переработки 99 процентов. 90 процентов установок — это уже новые установки», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Кроме того, на рабочей встречи Владимир Путин и глава компании обсудили перспективы компании. По словам Александра Дюкова, «Газпром нефть», кроме увеличения глубины переработки, работает и над расширением производственной линейки.

«Омский НПЗ на протяжении последних лет планомерно увеличивает эффективность нефтепереработки. Наряду с этим мы активно внедряем современные природоохранные технологии. В результате получаем комплексный эффект — повышаем качество, расширяем ассортимент продукции и одновременно улучшаем экологическими параметры производства», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Отметим, что ОНПЗ, являющийся флагманом отрасли, уже выпускает широкий ассортимент продукции, насчитывающий более 1000 различных наименований: различные виды моторного топлива, смазочные материалы, строительный битум и кокс для металлургии.

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#Илья Скобин#Технологии#Экология#Омск#Владимир Путин#Газпром нефть#Производство#Модернизация#Новости#Нефтепереработка#Александр Дюков#Энергетика
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