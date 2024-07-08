Укрепили по гарантии. В Омске разобрались с насыпью у Ленинградского моста еще в мае

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Накануне Контрольно-счетная палата выразила недовольство развязкой у Ленинградского моста. Проверка КСП выявила конструктивные недостатки проекта. Один из них — это отсутствие укрепления грунта на откосах развязки. Хотя грунт возле проезжей части был укреплен естественным способом, с помощью растений, проект не предусматривал укрепления насыпной обочины.
В результате этого недостатка возникли и другие проблемы: размывы грунта привели к тому, что фундамент пешеходных ограждений и часть тротуара начали деформироваться.
Позже в пресс-центре администрации Омска уточнили, что отчет КСП по итогам строительства транспортной развязки у Ленинградского моста был передан в депстрой еще в мае.
«Вместе с компанией ООО „СтройТраст“ был проработан вопрос устранения выявленных замечаний. В рамках гарантийных обязательств подрядчик отсыпал и укрепил насыпь и восстановил фундаментную часть пешеходных ограждений. Необходимые работы были проведены оперативно — еще до конца мая. Состояние земляного полотна на данном участке взято на контроль», — рассказали в администрации.
Также подрядчику было предложено вернуть полученные деньги в добровольном порядке, так как стоимость материалов была завышена.