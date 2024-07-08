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Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

насыпь сейчас

Укрепили по гарантии. В Омске разобрались с насыпью у Ленинградского моста еще в мае

8 июля 2024, 05:24
Фото: пресс-центр администрации Омска
насыпь сейчас

Стало известно, что насыпь у Ленинградского моста укрепили еще в мае

Подрядчик по гарантии отсыпал и укрепил насыпь, восстановил фундаментную часть пешеходных ограждений. Также был решен вопрос о возврате денег из-за завышенной стоимости материалов.

Накануне Контрольно-счетная палата выразила недовольство развязкой у Ленинградского моста. Проверка КСП выявила конструктивные недостатки проекта. Один из них — это отсутствие укрепления грунта на откосах развязки. Хотя грунт возле проезжей части был укреплен естественным способом, с помощью растений, проект не предусматривал укрепления насыпной обочины.

В результате этого недостатка возникли и другие проблемы: размывы грунта привели к тому, что фундамент пешеходных ограждений и часть тротуара начали деформироваться.

насыпь в маенасыпь в мае
насыпь в мае
Фото: Пресс-центр администрации Омска

Позже в пресс-центре администрации Омска уточнили, что отчет КСП по итогам строительства транспортной развязки у Ленинградского моста был передан в депстрой еще в мае.

«Вместе с компанией ООО „СтройТраст“ был проработан вопрос устранения выявленных замечаний. В рамках гарантийных обязательств подрядчик отсыпал и укрепил насыпь и восстановил фундаментную часть пешеходных ограждений. Необходимые работы были проведены оперативно — еще до конца мая. Состояние земляного полотна на данном участке взято на контроль», — рассказали в администрации.

Также подрядчику было предложено вернуть полученные деньги в добровольном порядке, так как стоимость материалов была завышена.

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