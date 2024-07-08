Укрепили по гарантии. В Омске разобрались с насыпью у Ленинградского моста еще в мае

Накануне Контрольно-счетная палата выразила недовольство развязкой у Ленинградского моста. Проверка КСП выявила конструктивные недостатки проекта. Один из них — это отсутствие укрепления грунта на откосах развязки. Хотя грунт возле проезжей части был укреплен естественным способом, с помощью растений, проект не предусматривал укрепления насыпной обочины.