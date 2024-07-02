На 11 млн. При строительстве транспортной развязки в Омске допустили массу нарушений

Контрольно-счетная палата Омской области обнаружила множество нарушений в процессе строительства транспортной развязки у Ленинградского моста. На эти цели было выделено более 240 млн рублей из регионального бюджета. Развязку строили с 2022 по 2023 год в рамках капремонта самого Ленинградского моста.