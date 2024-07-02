На 11 млн. При строительстве транспортной развязки в Омске допустили массу нарушений

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
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Updated Сегодня, 05:31
Контрольно-счетная палата Омской области обнаружила множество нарушений в процессе строительства транспортной развязки у Ленинградского моста. На эти цели было выделено более 240 млн рублей из регионального бюджета. Развязку строили с 2022 по 2023 год в рамках капремонта самого Ленинградского моста.
По данным аудиторов КСП, общая сумма нарушений составила 10,89 млн рублей, сообщает «СуперОмск». Из них:
«Установлены факты оплаты материалов по завышенной стоимости (плитка тротуарная, щебень фракционный, однолетние цветы, смесь семян газонных трав, микростеклошарики) на общую сумму 5472,5 тысяч рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 487,5 тысяч рублей, средств местного бюджета — 602 тысяч рублей», — уточняется в материалах проверки.
Проверяющие также отметили, что из-за использования грузовых авто, общий вес которых с грузом составлял от 45,94 до 53,26 тонны — что на 43,6-66,4% больше максимально допустимой массы транспортных средств — были увеличены затраты. С нарушением требований Правил перевозок было совершено 228 рейсов.