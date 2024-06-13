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Updated Сегодня, 05:51

Наталья Фридман передала мужу весь уставный капитал одной из своих компаний

Илья Фридман забрал у жены еще одну фирму

13 июня 2024, 05:49
Фото: пресс-служба «Евромед»

Наталья Фридман передала мужу весь уставный капитал одной из своих компаний

К бизнесмену перешел контроль над ООО «Омскпромпроект».

В обществе с ограниченной ответственностью «Омскпромпроект», зарегистрированном в Омске на улице Богдана Хмельницкого, изменилась структура собственности. До недавних пор весь уставный капитал этой фирмы принадлежал Наталье Фридман, но теперь он перешел к Илье Фридману, мужу предпринимательницы

«Омскпромпроект» специализируется на «деятельности, связанной с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства». Им управляют Леонид Матвеев (директор) и Денис Коженков (управляющий — индивидуальный предприниматель).

Напомним: Наталья Фридман является учредителем фирм «50/60», «Санаторий Евромед», «Сибирские мотели», «Люклер». На днях Город55 писал о том, что предпринимательница передала мужу 72% уставного капитала ООО «Центр на Маяковском».

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Илья Фридман#Наталья Фридман#Переход доли
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