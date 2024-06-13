Илья Фридман забрал у жены еще одну фирму

В обществе с ограниченной ответственностью «Омскпромпроект», зарегистрированном в Омске на улице Богдана Хмельницкого, изменилась структура собственности. До недавних пор весь уставный капитал этой фирмы принадлежал Наталье Фридман, но теперь он перешел к Илье Фридману, мужу предпринимательницы