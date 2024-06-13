Илья Фридман забрал у жены еще одну фирму

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
В обществе с ограниченной ответственностью «Омскпромпроект», зарегистрированном в Омске на улице Богдана Хмельницкого, изменилась структура собственности. До недавних пор весь уставный капитал этой фирмы принадлежал Наталье Фридман, но теперь он перешел к Илье Фридману, мужу предпринимательницы
«Омскпромпроект» специализируется на «деятельности, связанной с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства». Им управляют Леонид Матвеев (директор) и Денис Коженков (управляющий — индивидуальный предприниматель).
Напомним: Наталья Фридман является учредителем фирм «50/60», «Санаторий Евромед», «Сибирские мотели», «Люклер». На днях Город55 писал о том, что предпринимательница передала мужу 72% уставного капитала ООО «Центр на Маяковском».