СК поверит инцидент, в котором омич спас ребенка от подозрительного мужчины

В СК сообщили, что ребенок находился на улице один и был голодным. Он попросил прохожего купить еды. В ответ мужчина повел мальчика в сторону кустов. На это обратил внимание Мелентьев, который работает в Москве курьером. Мужчина прогнал предполагаемого похитителя. Все происходящее он снимал на телефон.