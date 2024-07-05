СК поверит инцидент, в котором омич спас ребенка от подозрительного мужчины

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Московские следователи проверят информацию об инциденте, в котором омич Алекс Мелентьев спас мальчика от подозрительного мужчины.
В СК сообщили, что ребенок находился на улице один и был голодным. Он попросил прохожего купить еды. В ответ мужчина повел мальчика в сторону кустов. На это обратил внимание Мелентьев, который работает в Москве курьером. Мужчина прогнал предполагаемого похитителя. Все происходящее он снимал на телефон.
Мальчик вместе с матерью и психологом находятся у следователей. Ребенок сообщил, что никаких противоправных действий не совершалось. Подозреваемого задержали, его допрашивают.