«Дядь, а ребенок твой?» Омич отбил мальчика у подозрительного мужчины в Москве

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
Уроженец Омска проявил неравнодушие и спас ребенка, которого пытались похитить на улице. Инцидент произошел в Москве в дневное время.
«Дядь, а мальчик твой? Отпусти его, пожалуйста», — обратился омич к подозрительному мужчине.
Омич работает в Москве курьером, он буквально вырвал мальчика из рук неизвестного мужчины, который хотел увести его из двора.
Как рассказали SHOT очевидцы, курьер, припарковавшийся на Ставропольской улице в Люблино, заметил подозрительного мужчину, который отвел мальчика в кусты. Затем мужчина взял ребенка за руку и попытался увести его с собой. Курьер выскочил из машины и прогнал похитителя, снимая происходящее на телефон.
Мальчика спасли и передали его родителям. В беседе с порталом Shot 40-летний омич Алекс Мелентьев рассказал, что у него есть дети, которым он регулярно объясняет, как важно быть осторожными с незнакомыми людьми. Поэтому, по словам курьера, он не смог пройти мимо и бросился помогать мальчику.
Отметим, что подозрительный знакомец был в компании еще двух своих друзей. Всех их удалось задержать.