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Posted Сегодня, 03:30

Published Сегодня, 03:30

Modified Сегодня, 03:35

Updated Сегодня, 03:35

иллюстрация

«Дядь, а ребенок твой?» Омич отбил мальчика у подозрительного мужчины в Москве

4 июля 2024, 03:30
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Курьер из Омска отбил мальчика у подозрительного мужчины на улице в Москве

В столичном районе Люблино омич спас маленького мальчика, которого пытался увести подозрительный мужчина.

Уроженец Омска проявил неравнодушие и спас ребенка, которого пытались похитить на улице. Инцидент произошел в Москве в дневное время.

«Дядь, а мальчик твой? Отпусти его, пожалуйста», — обратился омич к подозрительному мужчине.

Омич работает в Москве курьером, он буквально вырвал мальчика из рук неизвестного мужчины, который хотел увести его из двора.

Как рассказали SHOT очевидцы, курьер, припарковавшийся на Ставропольской улице в Люблино, заметил подозрительного мужчину, который отвел мальчика в кусты. Затем мужчина взял ребенка за руку и попытался увести его с собой. Курьер выскочил из машины и прогнал похитителя, снимая происходящее на телефон.

Мальчика спасли и передали его родителям. В беседе с порталом Shot 40-летний омич Алекс Мелентьев рассказал, что у него есть дети, которым он регулярно объясняет, как важно быть осторожными с незнакомыми людьми. Поэтому, по словам курьера, он не смог пройти мимо и бросился помогать мальчику.

Отметим, что подозрительный знакомец был в компании еще двух своих друзей. Всех их удалось задержать.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Москва#Дети#Родители#Дети, подростки#Несовершеннолетние дети#Похищение#Педофилия#Педофил#Спасение#Курьер#Очевидцы
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