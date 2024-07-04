«Дядь, а ребенок твой?» Омич отбил мальчика у подозрительного мужчины в Москве

Мальчика спасли и передали его родителям. В беседе с порталом Shot 40-летний омич Алекс Мелентьев рассказал, что у него есть дети, которым он регулярно объясняет, как важно быть осторожными с незнакомыми людьми. Поэтому, по словам курьера, он не смог пройти мимо и бросился помогать мальчику.