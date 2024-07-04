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Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

иллюстрация

Студентам больше всего. Для омичей закупят до осени 20 тысяч транспортных карт

4 июля 2024, 09:47
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Для омичей закупят до осени 20 тысяч транспортных карт

Новые «Омки» будут для всех: для пенсионеров, школьников, студентов и пассажиров без льгот.

На портале госзакупок появилась информация, касающаяся транспортной системы города. Планируется закупить несколько тысяч карт «Омка». Их должны поставить до середины предстоящей осени.

Заказчиком выступает муниципальное предприятие «Пассажирсервис». За поставку транспортных карт организация готова заплатить 433 400 рублей. В общей сложности городу нужно 20 тыс штук.

При это больше всего будут полагаться студентам — 6 тыс карт. Еще 4 тыс «Омок» выделят для пенсионеров и школьников. Для остальных пассажиров, у которых нет льгот, полагается 5 тыс карт. Также 1 тыс карт будет полагаться работникам предприятия.

Аукцион на поиск поставщика «Омок» будет продолжаться до 11 июля. Победитель торгов должен передать заказчику товар не позднее 15 октября. Заказчик планирует, что себестоимость смарт-карт будет до 21 рубля 70 копеек за штуку.

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#Алина Ясинская#Общество#Транспорт#Омск#Омская область#Россия#Пассажиры#Новости#Закупки#Пассажирсервис
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