Студентам больше всего. Для омичей закупят до осени 20 тысяч транспортных карт

При это больше всего будут полагаться студентам — 6 тыс карт. Еще 4 тыс «Омок» выделят для пенсионеров и школьников. Для остальных пассажиров, у которых нет льгот, полагается 5 тыс карт. Также 1 тыс карт будет полагаться работникам предприятия.