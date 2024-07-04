Ремонт бюста Карбышева обойдется бюджету в 840 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
В Омске запланированы «работы по сохранению объекта культурного наследия народов Российской Федерации федерального значения» — ремонт бюста генерала Дмитрия Карбышева, установленного в сквере имени Карбышева на улице 10 лет Октября. Департамент контрактной системы в сфере закупок омской администрации разместил на сайте госзакупок соответствующую заявку.
Подрядчик должен будет заменить облицовочные плиты и бортовые камни, обработать бюст гидрофобизирующей добавкой (то есть защитить его от воды). Все работы нужно будет провести в течение 60 дней после получения разрешения. Начальная стоимость контракта — 839,9 тысяч рублей.