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Published Сегодня, 06:45

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Updated Сегодня, 06:47

В Омске начались поиски подрядчика, который отремонтирует бюст Карбышева

Ремонт бюста Карбышева обойдется бюджету в 840 тысяч рублей

4 июля 2024, 06:45
Фото: 1MI

В Омске начались поиски подрядчика, который отремонтирует бюст Карбышева

Провести работы нужно будет в течение 2 месяцев.

В Омске запланированы «работы по сохранению объекта культурного наследия народов Российской Федерации федерального значения» — ремонт бюста генерала Дмитрия Карбышева, установленного в сквере имени Карбышева на улице 10 лет Октября. Департамент контрактной системы в сфере закупок омской администрации разместил на сайте госзакупок соответствующую заявку.

Подрядчик должен будет заменить облицовочные плиты и бортовые камни, обработать бюст гидрофобизирующей добавкой (то есть защитить его от воды). Все работы нужно будет провести в течение 60 дней после получения разрешения. Начальная стоимость контракта — 839,9 тысяч рублей.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Госзакупки#Новости#Бюст Карбышева
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