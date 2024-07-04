Ремонт бюста Карбышева обойдется бюджету в 840 тысяч рублей

Подрядчик должен будет заменить облицовочные плиты и бортовые камни, обработать бюст гидрофобизирующей добавкой (то есть защитить его от воды). Все работы нужно будет провести в течение 60 дней после получения разрешения. Начальная стоимость контракта — 839,9 тысяч рублей.