Придуманный ИИ и распечатанный на 3D-принтере ракетный двигатель не завалил испытания

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
Стало известно об успешно проведенных испытаниях жидкостного ракетного двигателя. Его придумала вычислительная модель Noyron. Использование традиционных чертежных компьютерных программ при этом не понадобилось. Немецкая фирма AMCM распечатала медный двигатель на 3D-принтере.
Как сообщает «Новая Хакасия», испытаниями занимались инженеры из компании LEAP71 из ОАЭ. В тестировании также был задействован Шеффилдский университет в Англии.
Во время испытаний двигатель создал тягу в 5 кН или 20 тысяч лошадиных сил. Осмотр двигателя после разбора показал, что он не поврежден и полностью цел.
Ученые отмечают важность этого достижения для вычислительной инженерии. Оно подтвердило возможность автономного проектирования и быстрого производства функциональных ракетных двигателей. А для ОАЭ это стало первым собственным разработанным жидкостным ракетным двигателем.