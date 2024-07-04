gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Иллюстрация

Придуманный ИИ и распечатанный на 3D-принтере ракетный двигатель не завалил испытания

4 июля 2024, 08:01
Фото: 1MI
Иллюстрация
После испытаний, проведенных инженерной компаний из ОАЭ, ракетный двигатель остался целым.

Стало известно об успешно проведенных испытаниях жидкостного ракетного двигателя. Его придумала вычислительная модель Noyron. Использование традиционных чертежных компьютерных программ при этом не понадобилось. Немецкая фирма AMCM распечатала медный двигатель на 3D-принтере.

Как сообщает «Новая Хакасия», испытаниями занимались инженеры из компании LEAP71 из ОАЭ. В тестировании также был задействован Шеффилдский университет в Англии.

Во время испытаний двигатель создал тягу в 5 кН или 20 тысяч лошадиных сил. Осмотр двигателя после разбора показал, что он не поврежден и полностью цел.

Ученые отмечают важность этого достижения для вычислительной инженерии. Оно подтвердило возможность автономного проектирования и быстрого производства функциональных ракетных двигателей. А для ОАЭ это стало первым собственным разработанным жидкостным ракетным двигателем.

Созданная в Омске «Ангара-А5» вывела на орбиту «рекламный» спутник «Гагаринец»
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Новости#Разработка#Ученые#Инженер#Объединенные Арабские Эмираты#Испытания#Научные разработки#3D-принтер
Подпишитесь
Экс-министр труда Омской области Куприянов не смог обжаловать арест
Сегодня, 11:24
Поторопились. В Омске суд запретил застройку берега Иртыша на Пригородной
Сегодня, 12:58
Сезон открыт. Омичи рассказали, где можно собрать лесную землянику
Сегодня, 09:27
«Дядь, а ребенок твой?» Омич отбил мальчика у подозрительного мужчины в Москве
Сегодня, 03:30
В Омске выставили на продажу два автоцентра почти за 600 млн рублей
Сегодня, 04:24
Шок. Земля рухнула. В Омской области мальчик умер на прогулке по берегу Иртыша
Сегодня, 12:01