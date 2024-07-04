Количество туристов, посетивших Омскую область, увеличилось на 30%

Напомним, что туристы, оказавшиеся в Омске впервые, могут воспользоваться помощью онлайн-гида «Омск в самое сердце». В медиапроекте собран 2-х часовой туристический маршрут и много полезной для путешественника информации: о достопримечательностях, сувенирах, досуге и развлечениях. Примечательно, что онлайн-гид создает и небольшой «челлендж» для туристов -10 дел, которые обязательно нужно сделать в Омске.