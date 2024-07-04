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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Фотография с презентации плана развития туризма в Омской области

Количество туристов, посетивших Омскую область, увеличилось на 30%

4 июля 2024, 07:38
Фото: Официальный Telegram-канал губернатора Омской области «Хоценко о важном»
Фотография с презентации плана развития туризма в Омской области
Глава региона Виталий Хоценко принял участие в пленарной сессии «Туризм в регионах Сибирского федерального округа» на выставке-форуме «Россия». Как отметил губернатор, в 2023 году Омскую область посетили 700 тысяч человек.

Кроме того, в своем выступлении на Виталий Хоценко поделился и другими важными «туристическими достижениями» Омской области: например, у региона впервые появился собственный туристический бренд, а по итогам прошлого года область вошла в топ-30 самых привлекательных для туристов субъектов РФ.

Но что важнее — Правительство области не намерено останавливаться на достигнутом: количество туристов планируют увеличить более чем в два раза:

«В прошлом году, вроде не самый туристический регион, но на 30% увидели рост по отношению к 2022 году: у нас поток туристов, тех, кто приезжает и проводит как минимум одну ночь в гостинице, составил 700 тыс. человек. Мы стремимся к 1,5 млн человек к 2030 году», — сказал Владимир Хоценко.

Напомним, что туристы, оказавшиеся в Омске впервые, могут воспользоваться помощью онлайн-гида «Омск в самое сердце». В медиапроекте собран 2-х часовой туристический маршрут и много полезной для путешественника информации: о достопримечательностях, сувенирах, досуге и развлечениях. Примечательно, что онлайн-гид создает и небольшой «челлендж» для туристов -10 дел, которые обязательно нужно сделать в Омске.

Виталий Хоценко рассказал о перспективах развития туризма в Омской области
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#Илья Скобин#Туризм#Омск#Омская область#Россия#Губернатор#Правительство#Новости#Сувениры#Досуг#Челлендж#Планы#Достопримечательности#Рост
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