Количество туристов, посетивших Омскую область, увеличилось на 30%

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
Кроме того, в своем выступлении на Виталий Хоценко поделился и другими важными «туристическими достижениями» Омской области: например, у региона впервые появился собственный туристический бренд, а по итогам прошлого года область вошла в топ-30 самых привлекательных для туристов субъектов РФ.
Но что важнее — Правительство области не намерено останавливаться на достигнутом: количество туристов планируют увеличить более чем в два раза:
«В прошлом году, вроде не самый туристический регион, но на 30% увидели рост по отношению к 2022 году: у нас поток туристов, тех, кто приезжает и проводит как минимум одну ночь в гостинице, составил 700 тыс. человек. Мы стремимся к 1,5 млн человек к 2030 году», — сказал Владимир Хоценко.
Напомним, что туристы, оказавшиеся в Омске впервые, могут воспользоваться помощью онлайн-гида «Омск в самое сердце». В медиапроекте собран 2-х часовой туристический маршрут и много полезной для путешественника информации: о достопримечательностях, сувенирах, досуге и развлечениях. Примечательно, что онлайн-гид создает и небольшой «челлендж» для туристов -10 дел, которые обязательно нужно сделать в Омске.