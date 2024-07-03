Санатории и лечебные озера. Какие варианты оздоровительного туризма есть у омичей

В последние годы россияне чаще путешествуют внутри страны. И сталкиваются с нехваткой средств размещения, проблемами с сервисом и транспортной доступностью. Исправить это власти намерены за счет обновленного нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В ближайшие пять лет на поддержку отрасли собираются выделить не менее 400 миллиардов рублей. Это средства на строительство гостиниц, инфраструктуры, субсидирование процентной ставки по кредитам и другое.