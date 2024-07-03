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Published Сегодня, 10:54

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Updated Сегодня, 11:19

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Санатории и лечебные озера. Какие варианты оздоровительного туризма есть у омичей

3 июля 2024, 10:54
Фото: 1MI
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Лечебный туризм — одно из популярных направлений для отдыха. Представители турбизнеса рассказали, что если раньше подобными услугами пользовались люди старшего поколения, то теперь клиенты стали значительно моложе.

Россияне стали все чаще путешествовать внутри страны. Одно из популярных направлений — лечебный туризм, когда можно не только отдохнуть, но и поправить здоровье. Представители турбизнеса рассказали, что если раньше подобными услугами пользовались люди старшего поколения, то теперь клиенты стали значительно моложе. Город55 выяснил, как обстоят дела с лечебным туризмом в Омской области.

Лечебные озера

В Омской области интерес для оздоровительных путешествий представляют озера, содержащие грязи с лечебными свойствами: Ульжай, Эбейты и Атаечье.

Лечебная грязь в озерах содержит все основные группы микроорганизмов. Ее применяют при лечении болезней нервной системы, опорно-двигательного аппарата, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, уха, горла, носа, мочеполовой системы.

Эбейты — самое большое соленое озеро в регионе. Летом вода в озере принимает розовый оттенок, что привлекает туристов. Вдоль берега проложена экологическая тропа, которая знакомит с особенностями водоема.

Чтобы попасть на Эбейты, необходимо сначала добраться до поселка Москаленки. Сделать это можно как по железной дороге, так и на междугородном автобусе. От Москаленок до водоема необходимо будет доехать на такси или в составе организованной экскурсии.

Озеро ЭбейтыОзеро Эбейты
Озеро ЭбейтыОзеро Эбейты
Озеро Эбейты
Фото: gorod55.ru

Озеро Ульжай — бессточный реликтовый водоем, расположен между рекой Иртыш и озером Чаны. Это второе по величине соленое озеро в Омской области. Находится в Черлакском районе.

Грязелечение способствует регенерации тканей и нервных волокон, стимулирует обменные процессы, улучшает секрецию желудка и повышает иммунитет. Особенно положительно процедура влияет на состояние сосудов. Согласно отзывам, прекрасный эффект для кожи дают косметические маски из высокоминерализированной грязи и аппликации при проблеме выпадения волос.

Отметим, что на озере Ульжай грязь для медицинских процедур добывает санаторий «Омский».

Санаторий «Омский» ищет подрядчика, который привезет 25 КамАЗов грязи за 3 млн
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Санатории

В Омской области для лечения и отдыха работают санатории и профилактории. Часть из них являются подведомственными учреждениями минздрава. Посмотрим варианты отдыха в наиболее крупных санаториях.

Стоимость одного дня проживания с лечением в санатории «Колос» в Красноярке начинается от 3200 рублей для взрослых и от 2050 рублей для детей. Цена зависит от варианта питания и размещения. Санаторий предлагает для гостей такие услуги, как озонотерапия, кислородная камера, различные виды массажа, физиопроцедуры, консультации узкоспециализированных врачей.

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Фото: Санаторий Колос

В профилактории «Коммунальник» процедуры по оздоровлению включают в себя рефлексотерапию, гирудотерапию, массаж, кислородные коктейли, циркулярный, струйный и подводный души, аромафитобочку, электросон, ингаляции, солярий и другие. Стоимость суток проживания с лечением для взрослых — от 3400 рублей, для детей — от 2200 рублей.

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Фото: Профилакторий Коммунальник

Проживание и лечение в санатории «Омский» на улице Березовой стартует от 63 тысяч рублей за 12 дней. В учреждении для оздоровления используют минеральную термальную воду, грязелечение, различные виды массажа, физиолечение, лечебную гимнастику, плавание, спелеотерапию, гипокситерапию.

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Фото: Санаторий Омский

Развитием отрасли лечебного туризма занимаются в Торгово-промышленной палате России. Ведомство организует встречи бизнес-сообщества с органами исполнительной власти.

«Российский бизнес инвестировал во внутренний туризм в прошлом году порядка 800 млрд рублей. Прибыль от туриндустрии составила 280 млрд рублей, — рассказал президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. — У нас есть комитет по туризму. Вот этот комитет у нас прорабатывает нормативно-правовую базу федерального уровня. Отбирают проекты, которые они считают в первую очередь необходимо поддержать, которые они считают наиболее перспективными, с наибольшей отдачей для региона, ну и с хорошим привлечением туристов из-за пределов этого региона».
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Видео: Торгово-промышленная палата России

В последние годы россияне чаще путешествуют внутри страны. И сталкиваются с нехваткой средств размещения, проблемами с сервисом и транспортной доступностью. Исправить это власти намерены за счет обновленного нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В ближайшие пять лет на поддержку отрасли собираются выделить не менее 400 миллиардов рублей. Это средства на строительство гостиниц, инфраструктуры, субсидирование процентной ставки по кредитам и другое.

Планируется, что число ежегодных путешествий по стране к концу десятилетия вырастет до 140 миллионов. А вклад внутреннего туризма в ВВП страны увеличится вдвое — до пяти процентов.

В Омской области будут развивать промышленный туризм
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