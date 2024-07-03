Санатории и лечебные озера. Какие варианты оздоровительного туризма есть у омичей

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Россияне стали все чаще путешествовать внутри страны. Одно из популярных направлений — лечебный туризм, когда можно не только отдохнуть, но и поправить здоровье. Представители турбизнеса рассказали, что если раньше подобными услугами пользовались люди старшего поколения, то теперь клиенты стали значительно моложе. Город55 выяснил, как обстоят дела с лечебным туризмом в Омской области.
В Омской области интерес для оздоровительных путешествий представляют озера, содержащие грязи с лечебными свойствами: Ульжай, Эбейты и Атаечье.
Лечебная грязь в озерах содержит все основные группы микроорганизмов. Ее применяют при лечении болезней нервной системы, опорно-двигательного аппарата, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, уха, горла, носа, мочеполовой системы.
Эбейты — самое большое соленое озеро в регионе. Летом вода в озере принимает розовый оттенок, что привлекает туристов. Вдоль берега проложена экологическая тропа, которая знакомит с особенностями водоема.
Чтобы попасть на Эбейты, необходимо сначала добраться до поселка Москаленки. Сделать это можно как по железной дороге, так и на междугородном автобусе. От Москаленок до водоема необходимо будет доехать на такси или в составе организованной экскурсии.
Озеро Ульжай — бессточный реликтовый водоем, расположен между рекой Иртыш и озером Чаны. Это второе по величине соленое озеро в Омской области. Находится в Черлакском районе.
Грязелечение способствует регенерации тканей и нервных волокон, стимулирует обменные процессы, улучшает секрецию желудка и повышает иммунитет. Особенно положительно процедура влияет на состояние сосудов. Согласно отзывам, прекрасный эффект для кожи дают косметические маски из высокоминерализированной грязи и аппликации при проблеме выпадения волос.
Отметим, что на озере Ульжай грязь для медицинских процедур добывает санаторий «Омский».
В Омской области для лечения и отдыха работают санатории и профилактории. Часть из них являются подведомственными учреждениями минздрава. Посмотрим варианты отдыха в наиболее крупных санаториях.
Стоимость одного дня проживания с лечением в санатории «Колос» в Красноярке начинается от 3200 рублей для взрослых и от 2050 рублей для детей. Цена зависит от варианта питания и размещения. Санаторий предлагает для гостей такие услуги, как озонотерапия, кислородная камера, различные виды массажа, физиопроцедуры, консультации узкоспециализированных врачей.
В профилактории «Коммунальник» процедуры по оздоровлению включают в себя рефлексотерапию, гирудотерапию, массаж, кислородные коктейли, циркулярный, струйный и подводный души, аромафитобочку, электросон, ингаляции, солярий и другие. Стоимость суток проживания с лечением для взрослых — от 3400 рублей, для детей — от 2200 рублей.
Проживание и лечение в санатории «Омский» на улице Березовой стартует от 63 тысяч рублей за 12 дней. В учреждении для оздоровления используют минеральную термальную воду, грязелечение, различные виды массажа, физиолечение, лечебную гимнастику, плавание, спелеотерапию, гипокситерапию.
Развитием отрасли лечебного туризма занимаются в Торгово-промышленной палате России. Ведомство организует встречи бизнес-сообщества с органами исполнительной власти.
«Российский бизнес инвестировал во внутренний туризм в прошлом году порядка 800 млрд рублей. Прибыль от туриндустрии составила 280 млрд рублей, — рассказал президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. — У нас есть комитет по туризму. Вот этот комитет у нас прорабатывает нормативно-правовую базу федерального уровня. Отбирают проекты, которые они считают в первую очередь необходимо поддержать, которые они считают наиболее перспективными, с наибольшей отдачей для региона, ну и с хорошим привлечением туристов из-за пределов этого региона».
В последние годы россияне чаще путешествуют внутри страны. И сталкиваются с нехваткой средств размещения, проблемами с сервисом и транспортной доступностью. Исправить это власти намерены за счет обновленного нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В ближайшие пять лет на поддержку отрасли собираются выделить не менее 400 миллиардов рублей. Это средства на строительство гостиниц, инфраструктуры, субсидирование процентной ставки по кредитам и другое.
Планируется, что число ежегодных путешествий по стране к концу десятилетия вырастет до 140 миллионов. А вклад внутреннего туризма в ВВП страны увеличится вдвое — до пяти процентов.