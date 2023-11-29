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В Омской области будут развивать промышленный туризм

В Омской области будут развивать промышленный туризм

29 ноября 2023, 09:30
Фото: Город55
Заявка от региона попала в тройку лучших для участия во всероссийской образовательной программе по развитию промышленного туризма.

На минувшей неделе в Москве состоялось заседание экспертного совета всероссийской образовательной программы по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность». Она реализуется Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Центром компетенций в сфере туризма и гостеприимства Санкт-Петербурга при поддержке Минпромторга России.

«В состав экспертного совета вошли 23 человека — это замруководители федеральных ведомств, представители крупнейших предприятий — лидеров промтуризма, руководители деловых объединений и ведущих туроператоров России. Омскую область, как и другие регионы, оценивали в 2 этапа: на первом этапе рассматривалась индивидуальная анкета-заявка от каждого потенциального участника, где высоко оценивалось мотивационное эссе, на втором этапе экспертный совет оценивал коллективную презентацию и видеоролик, который подготовила команда. Также в критерии рейтинга вошло количество участников от региона и количество заявок от предприятий. По итогу Омск показал отличные результаты и высокий уровень подготовки заявки. Советом определена квота для участников Омской области до 40 человек», — рассказала директор проектов дивизиона «Городская экономика» направления «Социальные проекты» АСИ Ольга Шандуренко.

Команда Омской области сформирована из 13 крупнейших промышленных предприятий региона, представителей органов исполнительной власти, муниципалитетов, общественных союзов и ассоциаций, образовательных организаций, туроператоров и экскурсоводов. Курировать ее работу будет региональное Агентство развития и инвестиций во главе с зампредом областного кабмина, представителем Омской области в правительстве страны Андреем Шпиленко.

«Омская область исторически промышленно развитый регион. На наших предприятиях высокая культура производства. Мы хотим показать молодежи, что рабочие профессии — это и интересно, и престижно. Мы хотим показать потенциальным партнерам, что наша продукция и надежная, и качественная. Мы хотим показать инвесторам, что Омская область привлекательна», — отметил вице-губернатор Шпиленко.

Всего эксперты отобрали для участия в образовательной программе 1250 человек из 67 регионов России. Все они освоят новую профессию — «Специалист по развитию промышленного туризма». По окончанию обучения участникам выдадут свидетельство о дополнительном образовании.

По итогам участия в проекте в Омской области, как и в других регионах-участниках, будут разработаны индустриальные и межрегиональные маршруты, детские просветительские проекты, программы стажировок для студентов, экопросветительские программы и музейные экспозиции.

#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Промышленность
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