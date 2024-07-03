Неудача. В Омской области мужчина упал с квадроцикла и уехал в больницу

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Вчера вечером, 2 июля, в Павлоградском районе случилось ДТП с пострадавшими. Подробности рассказали в УМВД РФ по Омской области.
Авария произошла на первом километре подъезда к деревне Ясная Поляна. По предварительным данным, 58-летний сельчанин ехал на квадроцикле и в какой-то момент не справился с управлением.
Мужчина, как выяснилось позже, был пьян. Он упал с квадроцикла и получил множество травм, в том числе переломы. Пострадавшего госпитализировали.
По факту случившего правоохранительные органы проводят проверку.