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Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

иллюстрация

Неудача. В Омской области мужчина упал с квадроцикла и уехал в больницу

3 июля 2024, 08:30
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области мужчина упал с квадроцикла и уехал в больницу

Водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Вчера вечером, 2 июля, в Павлоградском районе случилось ДТП с пострадавшими. Подробности рассказали в УМВД РФ по Омской области.

Авария произошла на первом километре подъезда к деревне Ясная Поляна. По предварительным данным, 58-летний сельчанин ехал на квадроцикле и в какой-то момент не справился с управлением.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Мужчина, как выяснилось позже, был пьян. Он упал с квадроцикла и получил множество травм, в том числе переломы. Пострадавшего госпитализировали.

По факту случившего правоохранительные органы проводят проверку.

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#Алина Ясинская#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Россия#Новости#Пьяный водитель#Пострадавший
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