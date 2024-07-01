Восемь человек пострадали в жуткой аварии в российском регионе

Авария произошла 1 июля в 04:30 на улице Терешковой. На место происшествия прибыли экстренные службы и следователи МВД России. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем Kia Rio, пишет sibdepo.ru.



В результате аварии восемь человек получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время проводится расследование, по итогам которого будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.