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Posted Вчера, 10:00

Published Вчера, 10:00

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Восемь человек пострадали в жуткой аварии в российском регионе

1 июля 2024, 10:00
Сотрудники ГИБДД в Кемерове расследуют серьёзное ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали восемь человек.

Авария произошла 1 июля в 04:30 на улице Терешковой. На место происшествия прибыли экстренные службы и следователи МВД России. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем Kia Rio, пишет sibdepo.ru.

В результате аварии восемь человек получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время проводится расследование, по итогам которого будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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