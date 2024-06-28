Омская область стала участником профориентационной программы «Газпромнефть-Аэро»

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Участникам проекта расскажут о перспективах работы в отрасли авиации и помогут в выборе будущей профессии. Школьники смогут подготовиться к поступлению на базовую кафедру авиатопливообеспечения Ульяновского института гражданской авиации, а позже — заняться уже профессиональной деятельностью на одном из предприятий «Газпромнефть-Аэро».
Ребят ожидает насыщенная практикой программа: старшеклассники, обучающиеся в заведениях с физико-математическим уклоном, посетят с экскурсией топливозаправочные комплексы и примут участие в семинарах с экспертами предприятия. Кроме того, учащихся познакомят с заправкой самолетов «в крыло», расскажут о характеристиках современных гражданских самолетов и научат проводить лабораторные исследования авиатоплива.
«С развитием авиатранспортной отрасли растет потребность в новых высококвалифицированных специалистах — всех тех, кто ежедневно обеспечивает надежность и безопасность перевозок воздушным транспортом. „Газпромнефть-Аэро“ системно подходит к решению вопроса укрепления кадрового потенциала сферы авиатопливообеспечения и предлагает различные образовательные инициативы. Наша профориентационная программа „Крылья знаний“ — это отличная возможность для учащихся старших классов определиться с направлением будущей профессии, выбрать вуз и по его окончании получить востребованную и интересную специальность», — рассказал Владимир Егоров, генеральный директор «Газпромнефть-Аэро».
Отметим, что «Крылья знаний» — одна из образовательных инициатив программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».