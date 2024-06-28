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Омская область стала участником профориентационной программы «Газпромнефть-Аэро»

Омская область стала участником профориентационной программы «Газпромнефть-Аэро»

28 июня 2024, 10:48
Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»
Омские старшеклассники примут участие в федеральной программе профориентации молодежи «Крылья знаний». Ее в этом году запустил оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Аэро» в 12 регионах деятельности.

Участникам проекта расскажут о перспективах работы в отрасли авиации и помогут в выборе будущей профессии. Школьники смогут подготовиться к поступлению на базовую кафедру авиатопливообеспечения Ульяновского института гражданской авиации, а позже — заняться уже профессиональной деятельностью на одном из предприятий «Газпромнефть-Аэро».

Ребят ожидает насыщенная практикой программа: старшеклассники, обучающиеся в заведениях с физико-математическим уклоном, посетят с экскурсией топливозаправочные комплексы и примут участие в семинарах с экспертами предприятия. Кроме того, учащихся познакомят с заправкой самолетов «в крыло», расскажут о характеристиках современных гражданских самолетов и научат проводить лабораторные исследования авиатоплива.

«С развитием авиатранспортной отрасли растет потребность в новых высококвалифицированных специалистах — всех тех, кто ежедневно обеспечивает надежность и безопасность перевозок воздушным транспортом. „Газпромнефть-Аэро“ системно подходит к решению вопроса укрепления кадрового потенциала сферы авиатопливообеспечения и предлагает различные образовательные инициативы. Наша профориентационная программа „Крылья знаний“ — это отличная возможность для учащихся старших классов определиться с направлением будущей профессии, выбрать вуз и по его окончании получить востребованную и интересную специальность», — рассказал Владимир Егоров, генеральный директор «Газпромнефть-Аэро».

Отметим, что «Крылья знаний» — одна из образовательных инициатив программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Специалисты «Газпромнефть-СМ» принимают экзамены в вузах и колледжах Омска
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#Илья Скобин#Образование#Омская область#Школьники#Новости#Авиация#Профориентационная программа#Крылья знаний#Образовательные инициативы#Газпромнефть-Аэро
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