Омская область стала участником профориентационной программы «Газпромнефть-Аэро»

Участникам проекта расскажут о перспективах работы в отрасли авиации и помогут в выборе будущей профессии. Школьники смогут подготовиться к поступлению на базовую кафедру авиатопливообеспечения Ульяновского института гражданской авиации, а позже — заняться уже профессиональной деятельностью на одном из предприятий «Газпромнефть-Аэро».