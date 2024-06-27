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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

В Омске началось объединение двух фирм со словами «Авто Плюс» в названии

В Омске объединяются два «Авто Плюса»

27 июня 2024, 09:05
Фото: 1MI

В Омске началось объединение двух фирм со словами «Авто Плюс» в названии

Обе компании принадлежат ООО с екатеринбургской пропиской.

Общество с ограниченной ответственностью «Авто Плюс Восток», зарегистрированное в Омске на бульваре Архитекторов, в ближайшее время будет присоединено к ООО «Авто Плюс Омск». Из официального сообщения следует, что такое решение принял единственный участник обоих обществ — ООО «Группа Авто Плюс».

«Авто Плюс Восток» специализируется на торговле автомобилями, а две другие фирмы — на «консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления». «Группа Авто Плюс» зарегистрирована в Екатеринбурге, ее уставный капитал разделен между целым рядом местных предпринимателей.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Реорганизация
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