В Омске объединяются два «Авто Плюса»

«Авто Плюс Восток» специализируется на торговле автомобилями, а две другие фирмы — на «консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления». «Группа Авто Плюс» зарегистрирована в Екатеринбурге, ее уставный капитал разделен между целым рядом местных предпринимателей.