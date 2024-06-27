В Омске объединяются два «Авто Плюса»

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Общество с ограниченной ответственностью «Авто Плюс Восток», зарегистрированное в Омске на бульваре Архитекторов, в ближайшее время будет присоединено к ООО «Авто Плюс Омск». Из официального сообщения следует, что такое решение принял единственный участник обоих обществ — ООО «Группа Авто Плюс».
«Авто Плюс Восток» специализируется на торговле автомобилями, а две другие фирмы — на «консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления». «Группа Авто Плюс» зарегистрирована в Екатеринбурге, ее уставный капитал разделен между целым рядом местных предпринимателей.