Ушаковы решили присоединить свою кемеровскую фирму к омской

Отметим, что у двух фирм одни и те же учредители. Это Александр Ушаков и его мать Татьяна Ушакова, которые в равных долях владеют всем уставным капиталом кемеровской фирмы и 75% УК фирмы из Омска (во втором случае их компаньон — ООО «МКР-Медиа», в котором Ушаков занимает пост генерального директора). Они владеют еще целым рядом бизнес-активов в разных городах Сибири. В последнее время, по-видимому, проводится оптимизация, когда менее эффективные юрлица присоединяются к более эффективным. Так, в январе текущего года ООО «Медиа-Альянс», прописанное в Чите, было присоединено к ООО «Панамателеком» из того же города.