Ушаковы решили присоединить свою кемеровскую фирму к омской

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В обществе с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство „Радио Сибирь — Кемерово“ началась процедура реорганизации. Из официального сообщения следует, что компания будет присоединена к ООО „Музыка и кино — Сибирь“, зарегистрированному в Омске.
— После завершения реорганизации в форме присоединения ООО «Музыка и кино — Сибирь» продолжит свою деятельность, — уточняется в сообщении, — ООО «Рекламное агентство „Радио Сибирь — Кемерово“» прекратит свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения.
Участники ООО «Музыка и кино — Сибирь» на внеочередном общем собрании, которое прошло 25 марта, уже одобрили слияние.
Отметим, что у двух фирм одни и те же учредители. Это Александр Ушаков и его мать Татьяна Ушакова, которые в равных долях владеют всем уставным капиталом кемеровской фирмы и 75% УК фирмы из Омска (во втором случае их компаньон — ООО «МКР-Медиа», в котором Ушаков занимает пост генерального директора). Они владеют еще целым рядом бизнес-активов в разных городах Сибири. В последнее время, по-видимому, проводится оптимизация, когда менее эффективные юрлица присоединяются к более эффективным. Так, в январе текущего года ООО «Медиа-Альянс», прописанное в Чите, было присоединено к ООО «Панамателеком» из того же города.