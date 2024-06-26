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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Акционеры «Зерна Сибири» решили обойтись без дивидендов

Скандально известное «Зерно Сибири» решило не выплачивать дивиденды своим акционерам

26 июня 2024, 11:53
Фото: 1MI

Акционеры «Зерна Сибири» решили обойтись без дивидендов

Компания получила 5 млн рублей дохода за 2023 год.

В акционерном обществе «Логистическая компания „Зерно Сибири“», прописанном в Омске на 7-й линии, прошло общее собрание акционеров. Одним из пунктов повестки было обсуждение вопроса о выплате дивидендов. За 2023 год компания получила прибыль около 5,5 млн рублей, но акционеры решили, что делить эти деньги между собой не стоит.

— Прибыль 2023 года в размере 5 448 тыс. руб. оставить на балансе общества, — говорится в протоколе собрания. — Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Это решение было принято единогласно.

«Зерно Сибири» наиболее известно в связи с уголовным делом о хищении почти 100 млн рублей. Фигурант этого дела Александр Четвериков, в прошлом член совета директоров компании, сейчас живет в Европе в качестве эмигранта, и местные власти отказываются выдавать его России, называя обвинения в адрес бизнесмена сфальсифицированными.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Зерно Сибири
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