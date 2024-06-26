Скандально известное «Зерно Сибири» решило не выплачивать дивиденды своим акционерам

В акционерном обществе «Логистическая компания „Зерно Сибири“», прописанном в Омске на 7-й линии, прошло общее собрание акционеров. Одним из пунктов повестки было обсуждение вопроса о выплате дивидендов. За 2023 год компания получила прибыль около 5,5 млн рублей, но акционеры решили, что делить эти деньги между собой не стоит.