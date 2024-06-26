Скандально известное «Зерно Сибири» решило не выплачивать дивиденды своим акционерам

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В акционерном обществе «Логистическая компания „Зерно Сибири“», прописанном в Омске на 7-й линии, прошло общее собрание акционеров. Одним из пунктов повестки было обсуждение вопроса о выплате дивидендов. За 2023 год компания получила прибыль около 5,5 млн рублей, но акционеры решили, что делить эти деньги между собой не стоит.
— Прибыль 2023 года в размере 5 448 тыс. руб. оставить на балансе общества, — говорится в протоколе собрания. — Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Это решение было принято единогласно.
«Зерно Сибири» наиболее известно в связи с уголовным делом о хищении почти 100 млн рублей. Фигурант этого дела Александр Четвериков, в прошлом член совета директоров компании, сейчас живет в Европе в качестве эмигранта, и местные власти отказываются выдавать его России, называя обвинения в адрес бизнесмена сфальсифицированными.