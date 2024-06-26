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Зерно Сибири

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2024
Скандально известное «Зерно Сибири» решило не выплачивать дивиденды своим акционерам
26 июня, 11:53
Засеяно 2,8 млн гектаров. В Омской области завершилась посевная кампания
В Омской области засеяли 2,8 млн гектаров яровых культур, губернатор Виталий Хоценко поблагодарил аграриев за проделанную работу.
18 июня, 12:54
В скандально известной компании «Зерно Сибири» появился постоянный руководитель
10 июня, 05:55
2023
В омской компании «Зерно Сибири» поменялось руководство
27 октября 2023, 05:19
«Партии не исследовались». В Омске пресекли распространение опасного зерна
За две недели сентября региональный Россельхознадзор установил 12 нарушений, связанных с проверкой зерна на требования безопасности.
15 сентября 2023, 13:31
Омский бизнесмен Александр Четвериков возглавил «Россиян за рубежом»
25 июля 2023, 04:30
Неэффективность и риск банкротства: КСП нашла массу нарушений в работе «Зерна Сибири»
12 мая 2023, 10:39
2022
Омскую компанию «Зерно Сибири» уличили в нарушении антимонопольного законодательства
УФАС признало незаконными торги фирмы на оказание услуг аудита.
30 сентября 2022, 09:11

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