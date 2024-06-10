В скандально известной компании «Зерно Сибири» появился постоянный руководитель

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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В акционерном обществе «Логистическая компания „Зерно Сибири“», прописанном в Омске на 7-й линии, появился постоянный руководитель. С октября 2023 года, после увольнения генерального директора Павла Багинского, фирмой управлял врио Алексей Витенко, но теперь он стал генеральным директором на постоянной основе.
Отметим: Багинский в 2015–2021 годах был главой Азовского района. Витенко в 2018 году занимал пост генерального директора ПАО «Черноглазовский элеватор».
«Зерно Сибири» наиболее известно в связи с уголовным делом о хищении почти 100 млн рублей. Фигурант этого дела Александр Четвериков, в прошлом член совета директоров компании, сейчас живет в Европе в качестве эмигранта, и местные власти отказываются выдавать его России, называя обвинения в адрес бизнесмена сфальсифицированными.