Удивить «короля тортов». Подросток из Омска приняла участие в шоу «Кондитер»

Анне Борисовской 9 лет, она уже участвовала в первом сезоне «Кондитер. Дети». Омичка представила жюри и «королю тортов» Ренату Агзамову бисквитный торт с начинкой из малины и фисташковым муссом. Лучшие из юных кондитеров пройдут в суперфинал и смогут побороться за главный приз — 1 млн рублей.