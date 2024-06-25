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Published Сегодня, 08:42

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Updated Сегодня, 08:44

Юная омичка приняла участие в кулинарном шоу «Кондитер»

Удивить «короля тортов». Подросток из Омска приняла участие в шоу «Кондитер»

25 июня 2024, 08:42
Фото: Телеканал Пятница

Юная омичка приняла участие в кулинарном шоу «Кондитер»

Новый выпуск выйдет 25 июня на телеканале «Пятница!».

Юная омичка Анна Борисовская приняла участие в кулинарном шоу «Кондитер». Новый сезон передачи «Кондитер. Дети» начнется сегодня, 25 июня, на телеканале «Пятница!». Участниками шоу стали дети и подростки от 9 лет.

Анне Борисовской 9 лет, она уже участвовала в первом сезоне «Кондитер. Дети». Омичка представила жюри и «королю тортов» Ренату Агзамову бисквитный торт с начинкой из малины и фисташковым муссом. Лучшие из юных кондитеров пройдут в суперфинал и смогут побороться за главный приз — 1 млн рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что омичка поборется за звание лучшей жены России. У девушки будут три соперницы, которые посетят ее дом.

Удачи! Омичка поборется за звание лучшей жены России
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Дети#Кондитер#Телеканал#Шоу#Жюри
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