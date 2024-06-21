Удачи! Омичка поборется за звание лучшей жены России

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
На телеканале «Пятница!» идет реалити «Четыре жены», уже стартовал второй сезон. Одной из участниц стала жительница Омска Азиза.
21-летняя девушка на данный момент находится в декрете. Ее муж — 24-летний Далер — работает на нефтезаводе. У молодой пары есть сын Дарий. Омичка попробует превзойти конкуренток и доказать, что она является лучшей женой.
Сегодня, 21 июня, на телеканале в 18:30 выйдет выпуск с Азизой. Участницы — это харизматичные женщины со всей России. Они будут ходить друг к другу в гости и давать оценку.
Опираться девушки будут на критерии:
Победительницей будет та, кто получит наибольшее количество баллов. Ей положен денежный приз и звание лучшей жены России.