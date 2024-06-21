gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Омичка поборется за звание лучшей жены России

Удачи! Омичка поборется за звание лучшей жены России

21 июня 2024, 11:03
Фото: телеканал «Пятница!»

Омичка поборется за звание лучшей жены России

У девушки будут три соперницы, которые посетят ее дом.

На телеканале «Пятница!» идет реалити «Четыре жены», уже стартовал второй сезон. Одной из участниц стала жительница Омска Азиза.

21-летняя девушка на данный момент находится в декрете. Ее муж — 24-летний Далер — работает на нефтезаводе. У молодой пары есть сын Дарий. Омичка попробует превзойти конкуренток и доказать, что она является лучшей женой.

Сегодня, 21 июня, на телеканале в 18:30 выйдет выпуск с Азизой. Участницы — это харизматичные женщины со всей России. Они будут ходить друг к другу в гости и давать оценку.

Опираться девушки будут на критерии:

  • хозяйственность (чистота, уют и кулинарные таланты)
  • самореализация (работа, увлечения и досуг)
  • взаимоотношения с мужем
  • общее впечатление

Победительницей будет та, кто получит наибольшее количество баллов. Ей положен денежный приз и звание лучшей жены России.

Одна большая свадьба. Пара из Омска поучаствует во Всероссийском свадебном фестивале
Узнать подробнее
Врач-терапевт из Омска приняла участие в кулинарном шоу «Битва шефов»
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#Россия#Новости#Свадьба#Телевидение#Телеканал#Брак#Телешоу
Подпишитесь
«Истерики будет куча». На главных магистралях Омска хотят срубить засохшие деревья
Сегодня, 09:06
В правительстве Омской области появится новый куратор внутренней политики
Сегодня, 10:33
По соседству с действующим. «Догме» одобрили проект детсада для омского ЖК «Снегири»
Сегодня, 07:02
Сезон «тазиков» продолжается. Омичам показали график отключения воды до конца лета
Сегодня, 08:27
Плюс 49 копеек. Омичей предупредили о повышении минимального взноса за капремонт
Сегодня, 11:50
Духота, ливни и град. Омичам рассказали, какой погоды ожидать на предстоящих выходных
Сегодня, 12:49