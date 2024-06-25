Потерял сознание. В Омске маленький мальчик упал в обморок из-за жары в автобусе

Сегодня, 25 июня, в омском автобусе 10-летний мальчик упал в обморок. Инцидент произошел на маршруте № 29. Как сообщает издание «Новый Омск», мальчик ехал в автобусе с бабушкой. Пассажиры рассказали, что в салоне было жарко, а кондиционер отсутствовал.