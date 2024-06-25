gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Иллюстрация

Потерял сознание. В Омске маленький мальчик упал в обморок из-за жары в автобусе

25 июня 2024, 09:24
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омском автобусе ребенок упал в обморок из-за жары

По словам очевидцев, в салоне отсутствовал кондиционер. Инцидент произошел на маршруте № 29.

Сегодня, 25 июня, в омском автобусе 10-летний мальчик упал в обморок. Инцидент произошел на маршруте № 29. Как сообщает издание «Новый Омск», мальчик ехал в автобусе с бабушкой. Пассажиры рассказали, что в салоне было жарко, а кондиционер отсутствовал.

«Ребенок несколько секунд лежал на полу, пока пассажиры, и я в том числе, пытались привести его в сознание. Бабушка сразу не поняла, что случилось, и он ее тоже не сразу увидел. Усадили мальчика на сидение, дали воды попить, протерли лицо влажной салфеткой», — сообщила одна из пассажирок.

Отметим, что сегодня глава департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал, что кондиционеры в салоне автобусов, троллейбусов и трамваем необходимо включать, когда температура на улице превышает +25 градусов.

От +25 градусов. Омичам объяснили, когда должны включаться кондиционеры в автобусах
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Происшествия#ДТП#Омск#Автобус#Скорая помощь#Очевидцы#Обморок
Подпишитесь
Омичам показали, как с воздуха выглядит Красногорский гидроузел
Сегодня, 09:40
Омичам объяснили, для кого предназначены убежища и куда идти в случае ЧС
Сегодня, 06:14
Рядом с новой «свечкой». Что построят возле бывшего музея «Искусство Омска»
Сегодня, 05:25
Шок. Бежали следом. 12-летний омич угодил в сильное течение реки Омь в центре города
Сегодня, 09:18
Строительство школы в Серебряном береге возобновилось после долгих месяцев простоя
Сегодня, 07:11
От +25 градусов. Омичам объяснили, когда должны включаться кондиционеры в автобусах
Сегодня, 07:39