Потерял сознание. В Омске маленький мальчик упал в обморок из-за жары в автобусе

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Сегодня, 25 июня, в омском автобусе 10-летний мальчик упал в обморок. Инцидент произошел на маршруте № 29. Как сообщает издание «Новый Омск», мальчик ехал в автобусе с бабушкой. Пассажиры рассказали, что в салоне было жарко, а кондиционер отсутствовал.
«Ребенок несколько секунд лежал на полу, пока пассажиры, и я в том числе, пытались привести его в сознание. Бабушка сразу не поняла, что случилось, и он ее тоже не сразу увидел. Усадили мальчика на сидение, дали воды попить, протерли лицо влажной салфеткой», — сообщила одна из пассажирок.
Отметим, что сегодня глава департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал, что кондиционеры в салоне автобусов, троллейбусов и трамваем необходимо включать, когда температура на улице превышает +25 градусов.