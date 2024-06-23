Доставлен в больницу. На центральной улице Омска ребенок попал под колеса автомобиля

Как установили прибывшие на место происшествия инспекторы, 61-летняя женщина-водитель за рулем Toyota RAV4, следуя по 2-й Дачной улице «зацепила» дошкольника, переходящего дорогу в непредназначенном для этого месте. По данным ведомства, сейчас 6-лентний мальчик находится в больнице, под присмотром врачей.