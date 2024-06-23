Доставлен в больницу. На центральной улице Омска ребенок попал под колеса автомобиля

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Как рассказали в пресс-центре областного ГАИ, сообщение об инциденте было зарегистрировано сегодня, около полудня, в районе дома № 80 по улице Красный путь.
Как установили прибывшие на место происшествия инспекторы, 61-летняя женщина-водитель за рулем Toyota RAV4, следуя по 2-й Дачной улице «зацепила» дошкольника, переходящего дорогу в непредназначенном для этого месте. По данным ведомства, сейчас 6-лентний мальчик находится в больнице, под присмотром врачей.
Напомним, ранее Город55 сообщал и о другой аварии, произошедшей также в районе Красного пути: из-за несоблюдения дистанции пострадали сразу три ребенка разного возраста.