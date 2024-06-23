gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Фото с места ДТП

Доставлен в больницу. На центральной улице Омска ребенок попал под колеса автомобиля

23 июня 2024, 10:18
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области
Фото с места ДТП

6-летний ребенок оказался в больнице, попав под авто на центральной улице Омска

Ребенок переходил дорогу в неположенном месте.

Как рассказали в пресс-центре областного ГАИ, сообщение об инциденте было зарегистрировано сегодня, около полудня, в районе дома № 80 по улице Красный путь.

Как установили прибывшие на место происшествия инспекторы, 61-летняя женщина-водитель за рулем Toyota RAV4, следуя по 2-й Дачной улице «зацепила» дошкольника, переходящего дорогу в непредназначенном для этого месте. По данным ведомства, сейчас 6-лентний мальчик находится в больнице, под присмотром врачей.

Напомним, ранее Город55 сообщал и о другой аварии, произошедшей также в районе Красного пути: из-за несоблюдения дистанции пострадали сразу три ребенка разного возраста.

Обратились к врачам. Трое детей пострадали в ДТП на центральной улице Омска
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омск#Авария#ДТП с детьми#Новости#ГАИ
Подпишитесь
Штормовая неделя, пропавшие дети и признание заслуг. Главные темы недели
Сегодня, 10:00
Опасность миновала. В двух районах Омской области сняли карантин по бешенству
Сегодня, 05:30
Будет очень плохо. В Гидрометцентре РФ заявили об экстремальной жаре в Омской области
Вчера, 10:37
Жители Левобережья Омска возмутились шашлычной, появившейся на месте зеленой зоны
Сегодня, 07:29
Участников «Королевы спорта» в Омской области накормят почти за 2,8 миллиона рублей
Сегодня, 06:35
Попадали кирпичи. Горожане сообщили об ударе молнии в одну из многоэтажек Омска
Сегодня, 03:26