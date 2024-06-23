Обратились к врачам. Трое детей пострадали в ДТП на центральной улице Омска

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
Как сообщили в пресс-центре ГАИ Омской области, информация о происшествии поступила дежурному в минувшую субботу, около полудня.
По данным, собранным сотрудниками ведомства, причиной ДТП стала очень маленькая дистанция между автомобилями: Chevrolet Lacetti, управляемый 37-летним водителем, врезался в багажник минивэна Honda Shuttle.
К сожалению, столкновение стало причиной травм у детей, находившихся в салоне минивэна — за медицинской помощью обратились мальчики 6 и 8 лет, а также 10-летняя девочка.
Напомним, ранее Город55 сообщал о ДТП с участием 6-летнего ребенка: мальчик на велосипеде ехал по обочине дороги в селе Индейка, но попал под колеса машины.