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Posted Сегодня, 03:49

Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

Кадры с места ДТП

Обратились к врачам. Трое детей пострадали в ДТП на центральной улице Омска

23 июня 2024, 03:49
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Кадры с места ДТП

В ДТП на омском Красном пути пострадали трое детей

Причиной аварийной ситуации стало несоблюдение дистанции: машины двигались друг за другом на минимальной дистанции.

Как сообщили в пресс-центре ГАИ Омской области, информация о происшествии поступила дежурному в минувшую субботу, около полудня.

По данным, собранным сотрудниками ведомства, причиной ДТП стала очень маленькая дистанция между автомобилями: Chevrolet Lacetti, управляемый 37-летним водителем, врезался в багажник минивэна Honda Shuttle.

К сожалению, столкновение стало причиной травм у детей, находившихся в салоне минивэна — за медицинской помощью обратились мальчики 6 и 8 лет, а также 10-летняя девочка.

Напомним, ранее Город55 сообщал о ДТП с участием 6-летнего ребенка: мальчик на велосипеде ехал по обочине дороги в селе Индейка, но попал под колеса машины.

Госпитализировали. В Омской области под колеса машины попал шестилетний велосипедист
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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омск#Пострадавшие#Авария#Скорая помощь#Травмы#Новости#Велосипедист#ГАИ#Пресс-центр
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