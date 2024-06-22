Госпитализировали. В Омской области под колеса машины попал шестилетний велосипедист

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Накануне вечером, 21 июня, в Калачинском районе произошла авария с пострадавшим ребенком. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение об этом в 17:35.
По их данным, автомобиль ВАЗ-2110 двигался по селу Индейка. За рулем находился мужчина 1992 года рождения. В районе дома №17 по улице Гагарина он сбил юного велосипедиста.
Шестилетний мальчик ехал по левому краю дороги. По итогу его доставили в больницу.
Как узнали полицейские, у мужчины не было водительских прав. На него составили административное делопроизводство (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ). По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.