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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

В Омской области под колеса машины попал шестилетний велосипедист

Госпитализировали. В Омской области под колеса машины попал шестилетний велосипедист

22 июня 2024, 08:24
Фото: УМВД РФ по Омской области

В Омской области под колеса машины попал шестилетний велосипедист

Ребенок ехал по краю дороги, когда на него наехал водитель без прав.

Накануне вечером, 21 июня, в Калачинском районе произошла авария с пострадавшим ребенком. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение об этом в 17:35.

По их данным, автомобиль ВАЗ-2110 двигался по селу Индейка. За рулем находился мужчина 1992 года рождения. В районе дома №17 по улице Гагарина он сбил юного велосипедиста.

Шестилетний мальчик ехал по левому краю дороги. По итогу его доставили в больницу.

Как узнали полицейские, у мужчины не было водительских прав. На него составили административное делопроизводство (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ). По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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