Нужна помощь. В Омске с февраля ищут без вести пропавшего вахтовика

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В Омске занимаются поисками мужчины. Он пропал еще зимой, в феврале. С тех пор от него никаких вестей. Подробности сообщили в поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск».
Борис Сафонов (1986 года рождения) отправился в Омск работать вахтовым методом. Еще 4 числа он был на связи, но потом исчез.
Поисковики просят помощи добровольцев, чтобы отыскать совместными усилиями человека. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или в полицию — 02(102). Фотография Бориса опубликована в официальном сообществе «Доброспас-Омск».