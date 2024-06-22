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Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

иллюстрация

Нужна помощь. В Омске с февраля ищут без вести пропавшего вахтовика

22 июня 2024, 10:58
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске с февраля ищут без вести пропавшего вахтовика

Региональный поисковый отряд просит помочь в поисках мужчины.

В Омске занимаются поисками мужчины. Он пропал еще зимой, в феврале. С тех пор от него никаких вестей. Подробности сообщили в поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск».

Борис Сафонов (1986 года рождения) отправился в Омск работать вахтовым методом. Еще 4 числа он был на связи, но потом исчез.

Поисковики просят помощи добровольцев, чтобы отыскать совместными усилиями человека. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или в полицию — 02(102). Фотография Бориса опубликована в официальном сообществе «Доброспас-Омск».

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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Новости#Пропал человек#Поиск пропавших#Поиск#Пропал мужчина#Доброспас#Поисковый отряд
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