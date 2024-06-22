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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

иллюстрация

По 10 тысяч. Пострадавшие от паводка жители Омской области начали получать деньги

22 июня 2024, 07:04
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Пострадавшие от паводка жители Омской области начали получать деньги

Сельчанам положена единовременная выплата помимо основной материальной поддержки.

Стало известно, что правительство Омской области начало выдавать средства пострадавшим от паводка в Усть-Ишимском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Он рассказал, что первые 15 сельчан получили деньги за частичную и полную утрату имущества. Размер материальной поддержки составляет 50 и 100 тыс рублей.

«Работа комиссий по оценке ущерба, нанесенного стихией, продолжается непрерывно», — отметил глава Омской области.

Помимо указанной выплаты для потерпевших убытки от паводка предусмотрена единовременная компенсация. Объем дополнительной денежной поддержки составляет 10 тыс рублей. По последним данным, эти деньги уже получили 1 622 человека.

Ранее Город55 писал, что от весенних вод в Омской области пострадали посевы. Больше всего проблема затронула южную часть региона. Аграрии сделали все, что было в их силах, чтобы сохранить посевы.

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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Паводок#Компенсация#Весенний паводок
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