По 10 тысяч. Пострадавшие от паводка жители Омской области начали получать деньги

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Стало известно, что правительство Омской области начало выдавать средства пострадавшим от паводка в Усть-Ишимском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Он рассказал, что первые 15 сельчан получили деньги за частичную и полную утрату имущества. Размер материальной поддержки составляет 50 и 100 тыс рублей.
«Работа комиссий по оценке ущерба, нанесенного стихией, продолжается непрерывно», — отметил глава Омской области.
Помимо указанной выплаты для потерпевших убытки от паводка предусмотрена единовременная компенсация. Объем дополнительной денежной поддержки составляет 10 тыс рублей. По последним данным, эти деньги уже получили 1 622 человека.
Ранее Город55 писал, что от весенних вод в Омской области пострадали посевы. Больше всего проблема затронула южную часть региона. Аграрии сделали все, что было в их силах, чтобы сохранить посевы.