Темури Латария увеличил свою долю в одной из тюменских компаний

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В обществе с ограниченной ответственностью «Абсолют-Агро», зарегистрированном в селе Юргинское Юргинского района Тюменской области, изменилась структура собственности. 5% уставного капитала, принадлежавшие самому ООО, перешли к одному из его учредителей — Темури Латарии, который, таким образом, увеличил свою долю до 50%. Второй половиной УК по-прежнему владеет Георгий Алманов.
«Абсолют-Агро» специализируется на разведении сельскохозяйственной птицы, его директором является Максим Нусс. Это одна из целого ряда фирм Латарии (самого богатого бизнесмена Омска), работающих в Тюменской области. Выручка «Абсолют-Агро» за 2023 год превысила 2 млрд рублей.