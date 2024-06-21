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Updated Сегодня, 06:45

Темури Латария забрал себе еще 5% одной из тюменских фирм

Темури Латария увеличил свою долю в одной из тюменских компаний

21 июня 2024, 06:43
Фото: 1MI

Темури Латария забрал себе еще 5% одной из тюменских фирм

Теперь ему принадлежит ровно половина «Абсолют-Агро».

В обществе с ограниченной ответственностью «Абсолют-Агро», зарегистрированном в селе Юргинское Юргинского района Тюменской области, изменилась структура собственности. 5% уставного капитала, принадлежавшие самому ООО, перешли к одному из его учредителей — Темури Латарии, который, таким образом, увеличил свою долю до 50%. Второй половиной УК по-прежнему владеет Георгий Алманов.

«Абсолют-Агро» специализируется на разведении сельскохозяйственной птицы, его директором является Максим Нусс. Это одна из целого ряда фирм Латарии (самого богатого бизнесмена Омска), работающих в Тюменской области. Выручка «Абсолют-Агро» за 2023 год превысила 2 млрд рублей.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Тюменская область#Новости#Переход доли
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