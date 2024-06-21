Темури Латария увеличил свою долю в одной из тюменских компаний

В обществе с ограниченной ответственностью «Абсолют-Агро», зарегистрированном в селе Юргинское Юргинского района Тюменской области, изменилась структура собственности. 5% уставного капитала, принадлежавшие самому ООО, перешли к одному из его учредителей — Темури Латарии, который, таким образом, увеличил свою долю до 50%. Второй половиной УК по-прежнему владеет Георгий Алманов.