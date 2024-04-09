Прямо на глазах продавца. Омичи в балаклавах ограбили ювелирный салон на 1,7 млн

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в отношении двух омичей утверждено обвинительное заключение. Их обвиняют в грабеже в особо крупном размере.
В октябре прошлого года обвиняемые решили ограбить ювелирный магазин. Своей целью они выбрали ювелирный салон на первом этаже торгового центра на улице Кирова. Перед этим мужчины тщательно подготовились: приобрели камуфляжные костюмы, балаклавы и молоток.
Мужчины распределили роли и отправились на дело. Прямо на глазах у продавца один из них разбил молотком стеклянную витрину и похитил два планшета с золотыми изделиями на общую сумму 1,7 млн рублей. В это время другой ждал его в машине.
В итоге обвиняемым удалось скрыться с места преступления и сдать драгоценности в ломбардах других городов. Однако они были задержаны, и теперь уголовное дело рассмотрят в Октябрьском районном суде.