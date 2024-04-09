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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

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иллюстрация

Прямо на глазах продавца. Омичи в балаклавах ограбили ювелирный салон на 1,7 млн

9 апреля 2024, 07:03
Фото: Город55
иллюстрация

Двое омичей предстанут перед судом за ограбление ювелирного салона на 1,7 млн

В прокуратуре уточнили, что сумма похищенных драгоценностей составила 1,7 млн рублей. Обвиняемые сдали ювелирные украшения в ломбарды в других городах.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в отношении двух омичей утверждено обвинительное заключение. Их обвиняют в грабеже в особо крупном размере.

В октябре прошлого года обвиняемые решили ограбить ювелирный магазин. Своей целью они выбрали ювелирный салон на первом этаже торгового центра на улице Кирова. Перед этим мужчины тщательно подготовились: приобрели камуфляжные костюмы, балаклавы и молоток.

ограбление
Видео: Прокуратура Омской области

Мужчины распределили роли и отправились на дело. Прямо на глазах у продавца один из них разбил молотком стеклянную витрину и похитил два планшета с золотыми изделиями на общую сумму 1,7 млн рублей. В это время другой ждал его в машине.

В итоге обвиняемым удалось скрыться с места преступления и сдать драгоценности в ломбардах других городов. Однако они были задержаны, и теперь уголовное дело рассмотрят в Октябрьском районном суде.

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