Потолок в 355 тысяч: стала известна зарплата директоров омских театров

Руководитель омского Драматического театра Виктор Лапухин получал в прошлом году больше всех. Так в среднем у него выходило ежемесячно по 355 тыс рублей. Но директор зарабатывал больше. В 2022 году средняя его зарплата была на уровне 398 тыс рублей (+43 тыс рублей). Кстати, у Лапухина целых семь заместителей. Минимум они получают 81 тыс рублей, а максимум — 238 тыс рублей.