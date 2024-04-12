Потолок в 355 тысяч: стала известна зарплата директоров омских театров

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
Опубликована информация о средних зарплатах директоров театров Омска и Омской области. Данные в общем доступе за 2023 год.
Руководитель омского Драматического театра Виктор Лапухин получал в прошлом году больше всех. Так в среднем у него выходило ежемесячно по 355 тыс рублей. Но директор зарабатывал больше. В 2022 году средняя его зарплата была на уровне 398 тыс рублей (+43 тыс рублей). Кстати, у Лапухина целых семь заместителей. Минимум они получают 81 тыс рублей, а максимум — 238 тыс рублей.
Директор Музыкального театра Нэлли Бут получала в прошлом году 204 тыс рублей в месяц. У нее, к слову, только один заместитель. Этот человек зарабатывал 87 тыс рублей ежемесячно.
Пятым театром руководит Илья Киргинцев. Его заработок в прошлом году держался на отметке в 194 тыс рублей. Заместители директора этого учреждения при этом получали от 85 до 134 тыс рублей.
Есть информация также о зарплате директора театра «Арлекин». Татьяна Канащук получала в среднем 191 тыс рублей. Ее главные помощники зарабатывали тем временем от 103 до 117 тыс рублей.
Средняя зарплата размером в 167 тыс рублей была в прошлом году у худрука театра «Галерка» Владимира Витько. Заместители руководителя учреждения зарабатывали от 111 до 129 тыс рублей.
Если стать директором театра юного зрителя, то можно ежемесячно получать 161 тыс рублей. Соответствующую зарплату получал в прошлом году Михаил Мальцев. Примечательно, что руководителю ТЮЗа платили меньше, чем его заместителю, который зарабатывал 178 тыс рублей.
В Омской области есть Северный драматический театр, который находится в Таре. Его новым директором в сентябре 2023 года стала Ольга Соя, которая еще все прошлое лето работала на посту как исполняющая обязанности. По опубликованным данным, ее средняя зарплата равнялась 146 тыс рублей.