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Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

В конце следующей недели несколько омских домов останутся без водоснабжения

Для надежности. В конце следующей недели несколько омских домов останутся без воды

21 июня 2024, 07:45
Фото: Росводоканал

В конце следующей недели несколько омских домов останутся без водоснабжения

В омском отделении Росводоканала предупредили, что 27 июня некоторые дома левобережья останутся без воды из-за ремонта водопровода.

27 июня сотрудники омского водоканала проведут ремонтные работы на водопроводе по адресу ул. 12 Декабря 106-108. По этой причине в некоторых домах левобережья не будет водоснабжения с 09:30 до 21:00.

Под отключение попадают следующие адреса:

  • Ул. 12 Декабря, 108, 112, 102, 105, 110А (ВНС-498);
  • Ул. Авиационная, 143, 143А, 143Б, 143В.

Машина с питьевой водой будет стоять по улице 12 Декабря, 110А с 13:00 до 20:00. В водоканале омичей попросили запастись ресурсом заранее и отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним, что за прошлую неделю более 4 000 омичей пожаловались на отсутствие горячей воды после запланированного ремонта.

За неделю омичи оставили более 4 000 жалоб на отсутствие горячей воды после ремонта
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Горячая вода#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Водопровод#Холодная вода#Ремонт водопровода
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