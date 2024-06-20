Не по закону. Работодатель уволил сотрудницу за нетрудоспособность и попал под суд

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Судебная коллегия и калачинская межрайонная прокуратура Омской области рассмотрели иск местной жительницы, которую незаконно уволили с работы.
Установлено, что женщина была заместителем директора бюджетного учреждения и долго отсутствовала на работе из-за временной нетрудоспособности. По этой причине работодатель решил сократить ее и не предложил вакантные должности, что и стало нарушением закона.
Прокурор признал нарушение, с учетом его заключения Калачинский городской суд постановил восстановить заявительницу на работе. После рассмотрения дела работодатель исполнил решение суда.