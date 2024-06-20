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Published Сегодня, 10:42

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Updated Сегодня, 10:43

Работодатель уволил сотрудницу за нетрудоспособность и попал под суд

Не по закону. Работодатель уволил сотрудницу за нетрудоспособность и попал под суд

20 июня 2024, 10:42
Фото: 1MI

Работодатель уволил сотрудницу за нетрудоспособность и попал под суд

Омский суд обязал работодателя восстановить в должности сотрудницу, которую уволили с нарушением закона.

Судебная коллегия и калачинская межрайонная прокуратура Омской области рассмотрели иск местной жительницы, которую незаконно уволили с работы.

Установлено, что женщина была заместителем директора бюджетного учреждения и долго отсутствовала на работе из-за временной нетрудоспособности. По этой причине работодатель решил сократить ее и не предложил вакантные должности, что и стало нарушением закона.

Прокурор признал нарушение, с учетом его заключения Калачинский городской суд постановил восстановить заявительницу на работе. После рассмотрения дела работодатель исполнил решение суда.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Увольнение#Прокурор#Ставки#Новости#Незаконное увольнение#Ставка#Калачинская межрайонная прокуратура
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