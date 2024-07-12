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Калачинская межрайонная прокуратура

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Июль
Позвонили из «Центробанка». Жительница Алтая обманула омичку на 300 000 рублей
Калачинская межрайонная прокуратура защитила права местной жительницы, которую обманула мошенница из другого региона.
12 июля, 11:41
Июнь
Не по закону. Работодатель уволил сотрудницу за нетрудоспособность и попал под суд
Омский суд обязал работодателя восстановить в должности сотрудницу, которую уволили с нарушением закона.
20 июня, 10:42

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