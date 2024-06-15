Под любое направление. Одну из точек пространства в центре Омска выставили на продажу

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В Омске выставили на продажу торговый павильон, который находится на территории фуд-пространства «Люба, давай» на Карла Либкнехта. Помещение площадью 24 «квадрата», которое, как следует из объявления, занимает заведение «Блин, Клинтон», оценили в 1,58 млн рублей.
«Подойдет под любое направление общепита. Индивидуальный дизайн, встроенная мебель, сан узел, подведены все коммуникации, кондиционер, вытяжка, обогревательные приборы», — отметил продавец.
Помимо этой точки филиалы кафе-блинной также открыты в ТЦ «Парк» на Масленникова, ТК «Терминал» на проспекте Мира, ТЦ «Квартал Л» на Дмитриева и фуд-корте «Гастросоюз» на Красном пути. Последний, напомним, открылся первого июня и объединяет сразу несколько кафе с различными концепциями.