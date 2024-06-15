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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

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Под любое направление. Одну из точек пространства в центре Омска выставили на продажу

15 июня 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Павильон в пространстве «Люба, давай» в центре Омска продают за 1,5 млн рублей

Новому владельцу достанется помещение площадью 24 кв. м со встроенной мебелью и санузлом.

В Омске выставили на продажу торговый павильон, который находится на территории фуд-пространства «Люба, давай» на Карла Либкнехта. Помещение площадью 24 «квадрата», которое, как следует из объявления, занимает заведение «Блин, Клинтон», оценили в 1,58 млн рублей.

«Подойдет под любое направление общепита. Индивидуальный дизайн, встроенная мебель, сан узел, подведены все коммуникации, кондиционер, вытяжка, обогревательные приборы», — отметил продавец.
Фото: Скриншот Авито

Помимо этой точки филиалы кафе-блинной также открыты в ТЦ «Парк» на Масленникова, ТК «Терминал» на проспекте Мира, ТЦ «Квартал Л» на Дмитриева и фуд-корте «Гастросоюз» на Красном пути. Последний, напомним, открылся первого июня и объединяет сразу несколько кафе с различными концепциями.

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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Продажа#Новости#Общественные пространства#Кафе#Фудкорты
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