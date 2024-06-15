Под любое направление. Одну из точек пространства в центре Омска выставили на продажу

Помимо этой точки филиалы кафе-блинной также открыты в ТЦ «Парк» на Масленникова, ТК «Терминал» на проспекте Мира, ТЦ «Квартал Л» на Дмитриева и фуд-корте «Гастросоюз» на Красном пути. Последний, напомним, открылся первого июня и объединяет сразу несколько кафе с различными концепциями.