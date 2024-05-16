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Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Топ-5 ресторанов и кафе Омска с потрясающей летней верандой

Топ-5 ресторанов и кафе Омска с потрясающей летней верандой

16 мая 2024, 15:00
Летом хочется больше гулять, заходить в кафе и просто чаще находиться на улице. Выбор в этом случае будет падать больше на заведения, где много света и воздуха. Так что в теплое время года очевидно выигрывают рестораны с открытой зоной. Город55 собрал список лучших летних террас Омска.

Список составлен на основе информации 2GIS.RU.

1. «Сенкевич»

Знаменитый ресторан на Иртышской Набережной, который завораживает всех проходящих. Вид на реку здесь всегда потрясающий. Здесь обновили террасу, основное и банкетное меню.

Для гостей готовят блюда итальянской, русской, европейской кухонь. Есть возможность организовать банкет, кейтеринг и заказать доставку.

Адрес: Съездовская улица, 1. Средний чек не указан.

Фото: 2GIS.RU

2. «Хуторок»

В этом ресторане разместили веранду с беседками-куполами. Это выглядит достаточно стильно и необычно. Прозрачный материал скрывает не только от дождя, предоставляя возможность наслаждаться закатным небом, но и в зимнее время защищает от холода.

Здесь в основном готовят блюда европейской кухни. Есть детское меню, отмечается в карточке 2GIS.RU. В «Хуторке» есть возможность поработать с ноутбуком.

Адрес: ​Кемеровская, 1в. ​Средний чек — 600 рублей.

Фото: 2GIS.RU

3. «Пиццот»

Остерия привлекает не только оригинальными блюдами итальянской кухни, но и летней верандой. Уютное место с панорамным видом, где можно провести вечер с компанией. Также есть возможность заказать еду навынос.

Адрес: ​Лермонтова, 8. ​Средний чек — 1000 рублей.

Фото: 2GIS.RU

4. «Прохлада»

Это кафе-лаундж. Это означает, что в заведении хотят, чтобы гость в первую очередь расслабился. Здесь готовят блюда европейской кухни, предлагают бизнес-ланч и настольные игры. Также в «Прохладе» предусмотрена танцплощадка и VIP-зал. Для любителей подышать свежим воздухом оборудована летняя терраса.

Адрес: Тарская, 20. Средний чек — 600 рублей.

Фото: 2GIS.RU

5. «Булочка с корицей»

Милая кофейня рядом с ОмГАУ, где можно неспешно позавтракать или пообедать с коллегами. Также есть возможность взять еду навынос. В хорошую погоду гости выходят на летнюю веранду и наслаждаются зеленым пейзажем.

​Адрес: ​Горная, 9. Средний чек — не указан.

Фото: 2GIS.RU

Ранее Город55 составлял рейтинг ресторанов, где можно поесть вкусный хачапури. Кроме того, найдется материал для любителей чебуреков и беляшей.

«Выше всяких похвал!». Топ мест, где готовят самые вкусные хачапури в Омске
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«Самые вкусные чебуреки в моей жизни!». Топ чебуречных Омска
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