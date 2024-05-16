Топ-5 ресторанов и кафе Омска с потрясающей летней верандой

Летом хочется больше гулять, заходить в кафе и просто чаще находиться на улице. Выбор в этом случае будет падать больше на заведения, где много света и воздуха. Так что в теплое время года очевидно выигрывают рестораны с открытой зоной. Город55 собрал список лучших летних террас Омска.

∟ 1. «Сенкевич» ∟ 2. «Хуторок» ∟ 3. «Пиццот» ∟ 4. «Прохлада» ∟ 5. «Булочка с корицей»