Топ-5 ресторанов и кафе Омска с потрясающей летней верандой

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Список составлен на основе информации 2GIS.RU.
Знаменитый ресторан на Иртышской Набережной, который завораживает всех проходящих. Вид на реку здесь всегда потрясающий. Здесь обновили террасу, основное и банкетное меню.
Для гостей готовят блюда итальянской, русской, европейской кухонь. Есть возможность организовать банкет, кейтеринг и заказать доставку.
Адрес: Съездовская улица, 1. Средний чек не указан.
В этом ресторане разместили веранду с беседками-куполами. Это выглядит достаточно стильно и необычно. Прозрачный материал скрывает не только от дождя, предоставляя возможность наслаждаться закатным небом, но и в зимнее время защищает от холода.
Здесь в основном готовят блюда европейской кухни. Есть детское меню, отмечается в карточке 2GIS.RU. В «Хуторке» есть возможность поработать с ноутбуком.
Адрес: Кемеровская, 1в. Средний чек — 600 рублей.
Остерия привлекает не только оригинальными блюдами итальянской кухни, но и летней верандой. Уютное место с панорамным видом, где можно провести вечер с компанией. Также есть возможность заказать еду навынос.
Адрес: Лермонтова, 8. Средний чек — 1000 рублей.
Это кафе-лаундж. Это означает, что в заведении хотят, чтобы гость в первую очередь расслабился. Здесь готовят блюда европейской кухни, предлагают бизнес-ланч и настольные игры. Также в «Прохладе» предусмотрена танцплощадка и VIP-зал. Для любителей подышать свежим воздухом оборудована летняя терраса.
Адрес: Тарская, 20. Средний чек — 600 рублей.
Милая кофейня рядом с ОмГАУ, где можно неспешно позавтракать или пообедать с коллегами. Также есть возможность взять еду навынос. В хорошую погоду гости выходят на летнюю веранду и наслаждаются зеленым пейзажем.
Адрес: Горная, 9. Средний чек — не указан.
Ранее Город55 составлял рейтинг ресторанов, где можно поесть вкусный хачапури. Кроме того, найдется материал для любителей чебуреков и беляшей.