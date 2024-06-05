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Стала известна предварительная причина пожара в ресторане «Хочу Пури» в Омске

Загорелся жир. Стала известна причина пожара в омском ресторане «Хочу Пури»

5 июня 2024, 09:09
Фото: МЧС России по Омской области

Стала известна предварительная причина пожара в ресторане «Хочу Пури» в Омске

Прокуратура запустила проверку по факту ЧП.

Прокуратура рассказала о причинах пожара в омском ресторане «Хочу Пури». Возгорание произошло сегодня, 5 июня, около 11 часов утра. В заведении вспыхнула крыша.

«По предварительным данным, причиной пожара явилось возгорание жировых отложений в воздуховоде ресторана», — сообщили в ведомстве.

К счастью, при пожаре никто не пострадал, из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек до приезда спасателей. Огонь охватил площадь около 100 квадратных метров.

Прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. Отметим, что здание является памятником архитектуры «Жилой дом М. А. Шаниной 1900-е гг.».

Ранее в МЧС опубликовали видео, как спасатели тушили пожар:

Омские спасатели показали, как тушили пожар в ресторане «Хочу Пури» в центре города
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#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Прокуратура#Проверка#Ресторан#Пожарная безопасность
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