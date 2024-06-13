Уже строят. «Эталону» одобрили доработанные проекты трех домов в «Зеленой реке»

Как следует из заключения экспертизы, речь идет о трех многоэтажках со встроенно-пристроенными помещениями (дошкольным объектом на 350 мест), которые разрешили построить еще в декабре 2021 года. Возводят дома на земельном участке площадью 11528 кв. м. Общая площадь квартир в каждом из этих домов составит 5,6 — 5,9 тысяч «квадратов».