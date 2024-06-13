Уже строят. «Эталону» одобрили доработанные проекты трех домов в «Зеленой реке»

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Компании «Эталон», которая возводит на Левобережье новый микрорайон «Зеленая река», одобрили проекты трех многоэтажных домов. Городу55 стало известно, что доработанную проектную документацию отправляли на экспертизу. 11 июня компания «Невский эксперт» выдала положительное заключение по всем проектам.
Проектную документацию для «Эталона» разработали три компании из Санкт-Петербурга — «Испытательный центр „Стройэксперт“», «Эталонпроект» и «Энвиро». Какие именно изменения внесли в проект — не говорится.
Как следует из заключения экспертизы, речь идет о трех многоэтажках со встроенно-пристроенными помещениями (дошкольным объектом на 350 мест), которые разрешили построить еще в декабре 2021 года. Возводят дома на земельном участке площадью 11528 кв. м. Общая площадь квартир в каждом из этих домов составит 5,6 — 5,9 тысяч «квадратов».
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что питерский девелопер затянул со строительством домов в «Зеленой реки». Под проверку попали дома, строящиеся в рамках III, IV и V этапов строительства. Из-за этого застройщика собирались привлечь к административной ответственности.