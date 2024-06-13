gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Иллюстрация

Уже строят. «Эталону» одобрили доработанные проекты трех домов в «Зеленой реке»

13 июня 2024, 09:42
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

«Эталону» одобрили доработанные проекты трех многоэтажек на Левобережье Омска

Разрешение на строительство трех многоквартирных домов застройщик получил еще в декабре 2021 года.

Компании «Эталон», которая возводит на Левобережье новый микрорайон «Зеленая река», одобрили проекты трех многоэтажных домов. Городу55 стало известно, что доработанную проектную документацию отправляли на экспертизу. 11 июня компания «Невский эксперт» выдала положительное заключение по всем проектам.

Проектную документацию для «Эталона» разработали три компании из Санкт-Петербурга — «Испытательный центр „Стройэксперт“», «Эталонпроект» и «Энвиро». Какие именно изменения внесли в проект — не говорится.

Как следует из заключения экспертизы, речь идет о трех многоэтажках со встроенно-пристроенными помещениями (дошкольным объектом на 350 мест), которые разрешили построить еще в декабре 2021 года. Возводят дома на земельном участке площадью 11528 кв. м. Общая площадь квартир в каждом из этих домов составит 5,6 — 5,9 тысяч «квадратов».

Участок, на котором возводят три домаУчасток, на котором возводят три дома
Участок, на котором возводят три дома
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что питерский девелопер затянул со строительством домов в «Зеленой реки». Под проверку попали дома, строящиеся в рамках III, IV и V этапов строительства. Из-за этого застройщика собирались привлечь к административной ответственности.

Привлекут к ответственности. «Эталон» затянул со строительством домов в Омске
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Омск#Строительство#Застройщик#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Эталон#Зеленая река
Подпишитесь
У «падающего» дома. В Омске Некипелову одобрили проект многоэтажки на 3-й Енисейской
Сегодня, 05:23
Адвокат депутата Павлова Михаил Ошеров выступил с обращением к омским журналистам
Сегодня, 07:03
«Как конфетка». В Омске выставили на продажу раритетную Волгу» с красным салоном
Сегодня, 03:34
«Газовая камера». Омичи вновь пожаловались на качество воздуха в городе
Сегодня, 08:48
«Дождались!» Над Омском появились серебристые облака
Сегодня, 04:57
Взятка от знакомого: кто «сдал» задержанного омского экс-министра Куприянова
Сегодня, 09:36
"