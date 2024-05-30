Привлекут к ответственности. «Эталон» затянул со строительством домов в Омске

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Сотрудники омского Госстройнадзора побывали с внеплановой выездной проверкой на стройплощадке микрорайона «Зеленая река», который возводят в районе Волгоградской. Под проверку попали дома, строящиеся в рамках III, IV и V этапов строительства.
Застройщиком выступает компания «Эталон», подрядчик на объектах — питерская компания «Строительное управление №267».
«Жилые дома состоят из 2 жилых секций каждый. В подвале предусмотрено размещение всех необходимых инженерно-технических помещений для обслуживания жилого дома», — сообщили в Госстройнадзоре.
Согласно заявленным ранее срокам, на 95% должны были быть готовы устройство внутренних и наружных инженерных систем, устройство кровли, монтаж окон и балконов, отделочные работы и благоустройство территории.
Но проверка показала, что в микрорайоне «Зеленая река» этот объем работ не успели выполнить. Теперь застройщика хотят привлечь к административной ответственности по части 2 статьи 9.5 КоАП РФ.
Ранее Город55 рассказывал, что компаниям, реализующим масштабные жилищные инвестроекты в Омске, среди которых есть и «Эталон», не выдали с начала 2024 года ни одного разрешения на строительство домов. Чем это грозит — подробно разобрались в материале.