Привлекут к ответственности. «Эталон» затянул со строительством домов в Омске

Ранее Город55 рассказывал, что компаниям, реализующим масштабные жилищные инвестроекты в Омске, среди которых есть и «Эталон», не выдали с начала 2024 года ни одного разрешения на строительство домов. Чем это грозит — подробно разобрались в материале.