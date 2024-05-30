Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Иллюстрация

Привлекут к ответственности. «Эталон» затянул со строительством домов в Омске

30 мая 2024, 10:50
Фото: 1MI
Иллюстрация

«Эталон» затянул со строительством домов в омском микрорайоне «Зеленая река»

С внеплановой выездной проверкой на стройплощадке побывал «Госстройнадзор».

Сотрудники омского Госстройнадзора побывали с внеплановой выездной проверкой на стройплощадке микрорайона «Зеленая река», который возводят в районе Волгоградской. Под проверку попали дома, строящиеся в рамках III, IV и V этапов строительства.

Застройщиком выступает компания «Эталон», подрядчик на объектах — питерская компания «Строительное управление №267».

«Жилые дома состоят из 2 жилых секций каждый. В подвале предусмотрено размещение всех необходимых инженерно-технических помещений для обслуживания жилого дома», — сообщили в Госстройнадзоре.

Согласно заявленным ранее срокам, на 95% должны были быть готовы устройство внутренних и наружных инженерных систем, устройство кровли, монтаж окон и балконов, отделочные работы и благоустройство территории.

Но проверка показала, что в микрорайоне «Зеленая река» этот объем работ не успели выполнить. Теперь застройщика хотят привлечь к административной ответственности по части 2 статьи 9.5 КоАП РФ.

Ранее Город55 рассказывал, что компаниям, реализующим масштабные жилищные инвестроекты в Омске, среди которых есть и «Эталон», не выдали с начала 2024 года ни одного разрешения на строительство домов. Чем это грозит — подробно разобрались в материале.

Ни одного нового разрешения. Жилищные инвестпроекты в Омске рискуют встать на паузу
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Омск#Строительство#Проверка#Застройщик#Новости#Эталон#Зеленая река#Госстройнадзор
Подпишитесь
Необходимо поделить город между операторами: мэр Омска — о проблеме с вывозом мусора
Сегодня, 04:48
Без оружия, но с наручниками. За охрану выставки «Флора-2024» в Омске заплатят 1 млн
Сегодня, 08:51
Самый дорогой игрок КХЛ: Курьянов — о контракте Ткачева в омском «Авангарде»
Сегодня, 03:56
Готовьте зонтики. Лето в Омской области начнется с мощного дождя и грозы
Сегодня, 09:37
Мэр Омска объяснил, почему необходимо поднять цену проезда в городском транспорте
Сегодня, 05:10
Прокуратура проверила, как сейчас обстоят дела на омских проблемных стройках
Сегодня, 10:21
"