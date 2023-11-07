Бесконечная война

Глава 2. Элитная коррупция

В истории Омской области борьба с коррупцией как элемент борьбы за ресурсы применялась почти всегда, но наиболее ярко эта тенденция проявилась во времена губернатора Виктора Назарова. Работавший заместителем Назарова Юрий Гамбург, который фактически контролировал самого губернатора, по данным СМИ, решил сменить всех руководителей правоохранительных и силовых служб (УМВД, УФСБ, Следственный комитет, прокуратура и облсуд). Как раз в этот момент в СМИ было запущено видео с человеком, которого некоторые журналисты нашли похожим на главного судью региона Владимира Яркового, отдыхающим в компании обнаженных женщин, якобы проституток.



Сплотившиеся силовики, следователи, правоохранители и контрразведчики начали масштабную кампанию по выкорчевыванию Гамбурга и его наследия из облправительства. В итоге пострадали от действий силовиков сам Гамбург (5,5 лет лишения свободы, из которых он отсидел меньше года за вычетом проведенного в СИЗО времени) и директор городского депимущества Виктор Меренков (4,5 года колонии).



Также можно вспомнить уголовное дело в отношении депутата заксобрания Омской области и гендиректора НПО «Мостовик» Олега Шишова. Формально его осудили за растрату средств при строительстве Приморского океанариума, а затем обвинили в невыплате заработной платы подчиненным. Все это привело к тому, что строительный гигант «Мостовик» обанкротился. Злые языки утверждали, что якобы виной всему сам Шишов — слишком много шума он поднимал по поводу невыплаченных денег от постройки олимпийских объектов в Сочи и слишком высокую конкуренцию составлял федеральным строительным гигантам.



Пускай и не коррупционное дело Шишова вылилось сразу в два вполне себе коррупционных в регправительстве. Главу областного минфина Риту Фомину приговорили к 2 годам колонии, а министра транспортного развития Олега Илюшина — к 6 годам колонии за превышение должностных полномочий. Оба принимали участие в выделении НПО «Мостовик» 1,2 млрд рублей на строительство Красногорского гидроузла и содержание метрополитена.



В 2018 году подошло к концу уголовное дело депутата ЗС региона Хабулды Шушубаева, обвиненного в растрате денег дольщиков микрорайона «Ясная Поляна». Напомним, что этот микрорайон — один из проектов, которые активно продвигал в массы в 2007 году на тот момент еще губернатор Омской области Леонид Полежаев. Правда, в 2018 году у Полежаева уже никакой реальной власти не осталось, поэтому его «любимчик» Шушубаев был приговорен к 4,5 годам колонии.



Наследие Назарова оборвалось в 2020 году, когда за злоупотребление должностными полномочиями был осужден на 2,5 года бывший заместитель губернатора региона Станислав Гребенщиков, а вместе с ним под уголовные дела попали его бывшие заместители из министерства строительства и ЖКХ Богдан Масан (в то время он уже трудился главой департамента финансов Омска) и Евгений Скрудзин. Само дело было заведено при очень странных обстоятельствах — информация о нем просочилась в СМИ именно в те дни, когда Гребенщиков заявился на конкурс на должность мэра Омска в апреле 2017 года. Практически сразу Гребенщикову пришлось сняться с конкурса, а спустя месяц и вовсе покинуть региональное правительство. Выборы мэра тогда тоже не состоялись.



Спустя полгода после ухода Гребенщикова покинул пост и губернатор Виктор Назаров. Пришедший ему на смену екатеринбуржец Александр Бурков, в отличие от своего не искушенного в политике предшественника, сумел выстроить с силовиками некое подобие паритета: привезенных им чиновников силовики не трогали, продолжая «зачищать» остатки команды Виктора Назарова и его предшественника Леонида Полежаева.



Например, десятилетиями считавшийся близким другом Виктора Назарова депутат Госдумы РФ Андрей Голушко в 2018 году потерял свой бизнес. Его лучшего друга и бизнес-партнера, депутата регионального заксобрания Сергея Калинина обвинили в мошенничестве с тарифами на газ для населения на сумму в 1,4 млрд рублей. Калинин, а также топ-менеджеры компаний «Омскгоргаз», «Омскгазсеть» и холдинговой компании «Акция» отправились в колонии. Сам Голушко избежал обвинений, но получил от прокуратуры иск «об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества», полученного незаконным путем. «Омскгоргаз» ждала судьба «Мостовика» — банкротство и распродажа активов за копейки. Интересно, что единственным потерпевшим в этом уголовном деле оказался завод технического углерода, принадлежащий «сажевому олигарху» Валерию Каплунату.



В 2020 году уголовное дело против депутата Омского городского Совета Ивана Ивченко обернулось изъятием мандата, правда не у него. Ивченко был пойман на попытке получения взятки могильной оградкой (в медиа скандал получил название «оградкагейт»). Дабы избежать уголовного преследования, Ивченко пошел на досудебное соглашение, благодаря чему отделался лишь судебным штрафом. А затем внезапно Ивченко представил на заседании Горсовета доклад, доказывающий конфликт интересов в работе его коллеги-депутата Юрия Федотова. Последний, к слову, через свои управляющие компании активно враждовал с «уральцами» во главе АО «Омскэлектро» по поводу освоения федерального миллиарда рублей, выделенного городу на капремонт судебных домов. Итогом скандала оказалось лишение Федотова мандата и внесение его в реестр коррупционеров. Ивченко остался на свободе, правда вновь выиграть выборы в ОГС в 2022 году не сумел.



В апреле 2020 года на пост министра здравоохранения Омской области была назначена москвичка Ирина Солдатова. Не будучи членом команды губернатора (говорят, это назначение Буркову продавили в столице), она осталась один на один с местными бизнес-элитами в сфере медицины. Отсутствие «крыши» привело к тому, что в ведомстве Солдатовой вскрылись масштабные хищения в закупочной деятельности, на министра было заведено дело по подозрению в превышении должностных полномочий. Экс-чиновница до сих пор находится в бегах.



В 2021 году мораторий на уголовное преследование команды Буркова дал сбой — небольшой разлад в отношениях губернатора и силовиков уже наступил, но главе региона пока хватало влияния, чтобы защищать своих людей. По материалам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных руководителей в составе АО «Омскэлектро» (и по сей день им руководит правая рука экс-губернатора Буркова по свердловскому отделению «Справедливой России» Андрей Жуковский). Тогда региональной элите удалось отделаться малой кровью — под суд пошел замдиректора компании Максим Николаенко.



В том же году силовики наведались в гости к замминистра строительства региона Марине Степановой, чья история рассказана в предыдущей главе. Уроженка Свердловской области (единственная за время губернаторства Буркова) была обвинена в получении взятки и коммерческом подкупе.



Почти весь 2022 год новых арестов или уголовных дел против омских коррупционеров замечено не было, но в конце года что-то пошло не так. Внимание силовиков привлек бывший глава регионального управления Федеральной налоговой службы Владимир Репин, работавший к тому времени в МЧС России. Он был арестован по обвинению во взятке. Вину Репин признал, из-за чего уже в 2023 году был приговорен к 6 годам колонии. Отметим, что Репин все-таки членом команды Буркова не являлся, а некоторые омские СМИ и вовсе не стесняясь называли его «человеком Ивана Полякова», который является бенефициаром «Радиозавода им. А. С. Попова (РЕЛЕРО)». Само же предприятие в начале 2023 года запустило процесс смены владельца, которым стал крайне трудно отслеживаемый юридически паевой инвестиционный фонд, а затем впустило в Совет директоров Николая Волобуева — второго человека в компании «Ростех», а также бывшего сотрудника КГБ и ФСБ с 30-летним опытом.



А еще в конце 2022 года в регион приехал генпрокурор РФ Андрей Краснов. Встречу с ним Александр Бурков пропустил по болезни. В марте 2023 года Александр Бурков ушел в отставку (предположительно, не был согласован на второй срок). Причиной эксперты посчитали ту самую роковую размолвку Буркова с генпрокурором РФ. Уход Буркова с поста, а также очевидный жест неуважения со стороны губернатора по отношению к статусному правоохранителю аннулировали остававшиеся договоренности с силовым блоком, что привело к новым уголовным делам.



Экс-директор департамента строительства мэрии Омска Александр Мякинин был обвинен в превышении должностных полномочий, а начальник отдела по строительству объектов Красногорского гидроузла из «Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» Евгений Селезнев — в получении взятки.



Сразу два уральца — замглавы депимущества Омска Евгений Кондратьев и замдиректора «Зерна Сибири» и экс-советник губернатора Геннадий Ушаков стали фигурантами одного уголовного дела (первый принял взятку от второго). Глава «Дирекции по обслуживанию госсистемы здравоохранения Омской области» Владимир Гирев получил обвинение в получении взятки.



С 1 апреля 2023 года у региона появился сначала врио главы, а с 11 сентября — уже избранный губернатор, которым стал Виталий Хоценко. Своей собственной полностью сформированной команды в регионе у него пока нет. Зато можно отметить возросший интерес силовых структур к поиску коррупционеров в команде бывшего главы региона Александра Буркова.



Наиболее активно в этом плане себя проявляет прокуратура. Недавний визит замгенпрокурора РФ Дмитрия Демешина в Омск обернулся уголовными делами против пока неустановленных лиц в руководстве РЭК региона, мусорного оператора «Магнит» (пришедшего в регион при Буркове), его главного возчика ЗАО «Экос» и облправительства. Также стоит отметить, что региональная прокуратура вновь заинтересовалась работой «Омскэлектро» и запустила проверку его финансовой отчетности.



Отметим, что новость о задержании бывшего прокурора Кировского округа Дмитрия Назарова по подозрению во взяточничестве появилась именно в день визита в город заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина. Можно счесть это совпадением. А можно и не счесть.



Итак, за обозначенный нами период на различных коррупционных преступлениях «засветились»: заместитель председателя регионального правительства и сразу два вице-мэра, три министра и восемь замов — от министерств и до всевозможных ведомств, три мэра городов и рабочих поселков, четыре руководителя департаментов, управлений и учреждений.



Кто из них попался на реальном правонарушении, а с кем действительно «свели счеты», на 100% уверенно сказать не получится. Хотя бы потому, что в борьбе с конкурентами антикоррупционный инструмент применяется всегда обоснованно. Пускай и не всегда красиво.