Без опаски. На омской «трассе смерти» разъезжал пьяный дальнобойщик

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
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Updated Сегодня, 11:48
Сегодня утром, 13 июня, на одной из дорог Омской области случилось происшествие, но без пострадавших. Подробности рассказали в пресс-центре регионального УМВД.
Экипаж ДПС дежурил на трассе Тюмень-Омск. В районе 579 километра их внимание привлекло большегрузное авто DAF. За рулем сидел мужчина 1976 года рождения. Он ехал из Перми в Новосибирск.
Автоинспекторы проверили документы у дальнобойщика, но дальше по пути он не отправился. Он выглядел выпившим, поэтому ему предложили пройти медицинское освидетельствование.
Алкотестер не соврал: объем этилового спирта в выдыхаемом воздухе составил 0,196 мг/л. Водителю грозит штраф в размере 30 тыс рублей. Также его могут лишить права садиться за руль на срок от полутора до двух лет. Большегруз тем временем стоит на специальной стоянке.