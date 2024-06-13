Без опаски. На омской «трассе смерти» разъезжал пьяный дальнобойщик

Алкотестер не соврал: объем этилового спирта в выдыхаемом воздухе составил 0,196 мг/л. Водителю грозит штраф в размере 30 тыс рублей. Также его могут лишить права садиться за руль на срок от полутора до двух лет. Большегруз тем временем стоит на специальной стоянке.