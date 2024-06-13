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Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

иллюстрация

Без опаски. На омской «трассе смерти» разъезжал пьяный дальнобойщик

13 июня 2024, 11:46
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

На омской «трассе смерти» разъезжал пьяный дальнобойщик

Мужчина остался без автомобиля и, скорее всего, лишится работы водителем.

Сегодня утром, 13 июня, на одной из дорог Омской области случилось происшествие, но без пострадавших. Подробности рассказали в пресс-центре регионального УМВД.

Экипаж ДПС дежурил на трассе Тюмень-Омск. В районе 579 километра их внимание привлекло большегрузное авто DAF. За рулем сидел мужчина 1976 года рождения. Он ехал из Перми в Новосибирск.

Видео: УМВД РФ по Омской области

Автоинспекторы проверили документы у дальнобойщика, но дальше по пути он не отправился. Он выглядел выпившим, поэтому ему предложили пройти медицинское освидетельствование.

Алкотестер не соврал: объем этилового спирта в выдыхаемом воздухе составил 0,196 мг/л. Водителю грозит штраф в размере 30 тыс рублей. Также его могут лишить права садиться за руль на срок от полутора до двух лет. Большегруз тем временем стоит на специальной стоянке.

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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#УМВД#Россия#Пьяный водитель#УМВД Омской области
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