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В Омской области пьяный водитель за рулем легковушки столкнулся с автобусом

Пострадали трое. В Омской области пьяный водитель легковушки влетел в автобус

6 июня 2024, 09:56
Фото: 1MI

В Омской области пьяный водитель за рулем легковушки столкнулся с автобусом

ДТП с пострадавшими произошло вчера в Омском районе, пьяный 33-летний мужчина на иномарке врезался в пассажирский автобус, в котором, на момент столкновения, находились 10 человек.

Сообщение о ДТП в Омском районе поступило в региональную Госавтоинспекцию вчера, в 15:40. На место аварии отправились полицейские.

Предварительно удалось установить, что 33-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» ехал по трассе Омск–Нижняя Омка. Там, в районе 17 километра, он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в пассажирский автобус ПАЗ, в котором, на момент столкновения, находились 10 человек.

В результате ДТП пострадали трое — водитель легковушки и два его пассажира, их доставили в медицинское учреждение.

Кроме того, полицейские установили, что мужчина, управлявший иномаркой, находился за рулем в состоянии опьянения. По этому факту возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Омича ждет штраф в размере 30 000 рублей и лишение водительских прав. Проверка продолжается.

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