Пострадали трое. В Омской области пьяный водитель легковушки влетел в автобус

Предварительно удалось установить, что 33-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» ехал по трассе Омск–Нижняя Омка. Там, в районе 17 километра, он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в пассажирский автобус ПАЗ, в котором, на момент столкновения, находились 10 человек.