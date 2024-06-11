В Омске пройдет хакатон с призовым фондом в 2,4 млн рублей

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
С 6 по 8 сентября в омском Конгресс-холле пройдет хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», сообщили в региональном минсвязи.
Команды ИТ-специалистов со всей России будут соревноваться за призовой фонд 2,4 млн рублей. Участникам предстоит решить четыре кейса от крупных компаний России за 43 часа.
«С 6 по 8 сентября Омск станет центром притяжения ИТишников со всей страны. Омские студенты неоднократно становились победителями окружных хакатонов. Теперь им предстоит побороться за первенство в родном городе», — рассказал министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.
Зарегистрироваться в хакатоне можно будет с 29 июля по 30 августа. Для этого необходимо собрать команду из 3-5 человек. Допускаются участники старше 14 лет.
Организатором конкурса выступает министерство экономического развития России.