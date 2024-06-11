gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Иллюстрация

В Омске пройдет хакатон с призовым фондом в 2,4 млн рублей

11 июня 2024, 04:23
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Участникам предстоит решить четыре кейса от крупных компаний России за 43 часа.

С 6 по 8 сентября в омском Конгресс-холле пройдет хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», сообщили в региональном минсвязи.

Команды ИТ-специалистов со всей России будут соревноваться за призовой фонд 2,4 млн рублей. Участникам предстоит решить четыре кейса от крупных компаний России за 43 часа.

«С 6 по 8 сентября Омск станет центром притяжения ИТишников со всей страны. Омские студенты неоднократно становились победителями окружных хакатонов. Теперь им предстоит побороться за первенство в родном городе», — рассказал министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.

Зарегистрироваться в хакатоне можно будет с 29 июля по 30 августа. Для этого необходимо собрать команду из 3-5 человек. Допускаются участники старше 14 лет.

Организатором конкурса выступает министерство экономического развития России.

В Омской области планируют провести окружной и всероссийский хакатоны
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Образование#Омск#Национальный проект#Федеральный проект#Искусственный интеллект#Министр цифрового развития и связи#Хакатон
Подпишитесь
Токари, сварщики и операторы. Сколько готовы платить рабочим на омских заводах
Сегодня, 02:15
Омских депутатов Саханя и Павлова освободили из-под стражи прямо в зале суда
Сегодня, 03:21
Прячьте машины! Омичей предупредили о мощных ливнях с грозой и крупном граде 11 июня
Сегодня, 04:52
Зарплаты до 62 тысяч. В омском минимущества открыли свежие вакансии
Сегодня, 05:54
Сроки сдвинут. Проблемную школу в Серебряном береге достроит компания «Русстрой»
Сегодня, 03:24
Поездки в транспорте Омской области станут выгоднее для пользователей СБП
Сегодня, 06:40
"