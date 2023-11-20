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В Омской области планируют провести окружной и всероссийский хакатоны

В Омской области планируют провести окружной и всероссийский хакатоны

20 ноября 2023, 05:51
Фото: Правительство Омской области
Регион представил ИТ-проекты на конференции в Москве.

В Москве на выставке-форуме «Россия» прошла конференция «ИТ-фабрика страны», организатором которой выступило министерство цифрового развития Омской области. В мероприятии приняли участие представители телекоммуникационных компаний, технопарков, банковских и образовательных структур.

«По поручению губернатора Виталия Павловича Хоценко работаем над повышением привлекательности региона. Остановить отток населения, особенно молодежь, возможно за счет создания современной инфраструктуры, интересных образовательных проектов и созданием новых рабочих мест. На конференции удалось заручиться поддержкой ключевых ИТ-игроков в реализации крупных федеральных проектов в нашем регионе» — рассказал министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.

На конференции предложили провести в Омской области окружной хакатон «Цифровой прорыв: Искусственный интеллект» в 2024 году и Всероссийский хакатон в 2025 году. Инициативу поддержал руководитель федерального проекта Globus IT по GR и международным связям, член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.

«Омская область является кузницей ИТ-кадров. Один из важных трендов, озвученных на сессии, заключается в том, что крупные ИТ-игроки активно смотрят в сторону найма ИТ-специалистов в регионах. При этом работникам не нужно переезжать в Москву, они продолжат жить в своем родном городе и получать при этом достойную зарплату и развивать свой регион», — отметил Алексей Мостовщиков.

На конференции презентовали образовательный проект минцифры Омской области, ИТ-сообщества «Русский код» и «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект». Проект представляет цикл образовательных мастер-классов и образовательных лекций, подготовленных омскими ИТ-специалистами вместе с федеральными экспертами.

#Общество#Технологии#Омск#Омская область#Цифровые технологии#Евгений Игишев#Информационные технологии
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