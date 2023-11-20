В Омской области планируют провести окружной и всероссийский хакатоны

На конференции предложили провести в Омской области окружной хакатон «Цифровой прорыв: Искусственный интеллект» в 2024 году и Всероссийский хакатон в 2025 году. Инициативу поддержал руководитель федерального проекта Globus IT по GR и международным связям, член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.