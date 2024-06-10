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Один из богатейших в Омске торговцев топливом зарегистрировался как ИП

Один из богатейших в Омске торговцев топливом создал свое ИП

10 июня 2024, 07:47
Фото: 1MI

Один из богатейших в Омске торговцев топливом зарегистрировался как ИП

Судя по открытым документам, Юрий Гарин намерен управлять недвижимостью

Омский предприниматель Юрий Гарин, известный в первую очередь как директор и единственный учредитель ООО «Нафта» и «АЗС Нафта», по-видимому, решил расширить сферу своей деятельности. Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».

Отметим, что обе компании Гарина работают на рынке ГСМ. Годовая выручка «Нафты» превышает 13 млрд рублей. Благодаря этому активу Гарин входит в число богатейших омичей: в 2023 году он занял 44-ю позицию в рейтинге Города55.

Омичка, владеющая «Инновационными технологиями развития», создала свое ИП
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#ИП#Юрий Гарин
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