Один из богатейших в Омске торговцев топливом создал свое ИП

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
Омский предприниматель Юрий Гарин, известный в первую очередь как директор и единственный учредитель ООО «Нафта» и «АЗС Нафта», по-видимому, решил расширить сферу своей деятельности. Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».
Отметим, что обе компании Гарина работают на рынке ГСМ. Годовая выручка «Нафты» превышает 13 млрд рублей. Благодаря этому активу Гарин входит в число богатейших омичей: в 2023 году он занял 44-ю позицию в рейтинге Города55.