Один из богатейших в Омске торговцев топливом создал свое ИП

Омский предприниматель Юрий Гарин, известный в первую очередь как директор и единственный учредитель ООО «Нафта» и «АЗС Нафта», по-видимому, решил расширить сферу своей деятельности. Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».