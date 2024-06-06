На международной выставке «Россия» встретили и наградили 15-миллионного посетителя

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:51
Накануне на Международной выставке-форуме «Россия» был отмечен 15-миллионный посетитель. Им стала Наталия Корнеева из Ялты в сопровождении своего мужа Антона и детей — восьмилетнего Ярослава и пятилетней Варвары.
Семью поздравили на стенде Северной Осетии-Алании и вручили сертификат на путешествие в эту республику, где в этом году отмечается сразу три знаменательные даты: 100-летие образования Республики, 250-летие присоединения Осетии к России и 240 лет городу Владикавказу.
«Мы приехали из Ялты, из Крыма, посмотреть Москву. На Выставке мы впервые — хоть пока и успели увидеть очень мало, но уже очень впечатлены! Мы всегда очень хотели побывать в Северной Осетии — Алании и поэтому очень рады такому подарку», — поделилась эмоциями Наталия Корнеева.
Семью поздравила Наталья Виртуозова, генеральный директор Выставки «Россия». А также рассказала, что программа поездки включает экскурсию по историческому центру Владикавказа и дому-музею Евгения Вахтангова, мастер-класс по национальным танцам и приготовлению осетинских пирогов. Также туристов ждет путешествие в Кармадонское ущелье, где установлена мемориальная табличка съемочной команде Сергея Бодрова.
«Я хочу поблагодарить Республику Северную Осетию — Аланию, подарившую нашим гостям поездку в эту невероятно красивую Республику на шесть дней!» — отметила Наталья Виртуозова.
К поздравлениям присоединился первый заместитель полномочного представителя Республики Северная Осетия-Алания при президенте РФ Тамерлан Дзасохов.
«Рад от всей души поздравить 15-миллионного посетителя Выставки и подарить прекрасный подарок — семейное путешествие в Северную Осетию — Аланию на шесть дней с возможностью познакомиться с красотами города Владикавказ, ущельями, всеми историческими, культурными и религиозными достопримечательностями, которыми мы обладаем и гордимся», — сказал Тамерлан Дзасохов.
24 мая Международную выставку-форум «Россия» посетил 14-миллионный посетитель. Им стал Кирилл Старов из Камчатского края, которому всего восемь лет. На выставку он приехал вместе с родителями — Дмитрием и Ларисой. В честь этого события Выставка «Россия» и Дом полимеров СИБУРа вручили Кириллу сертификат на семейное путешествие в город Тобольск — туристическую и промышленную столицу Сибири.
16 мая на выставке встретили тринадцатимиллионного посетителя. Им стала Татьяна Ясюкович, которая пришла на Выставку вместе со своей семьей: дочерью Анастасией и внуками Владиславом и Сашей. В подарок семья получила сертификат на путешествие в Кировскую область.
6 апреля выставку «Россия» посетил десятимиллионный посетитель — Константин Панфилов из Ярославля. Он и его супруга Екатерина получили от ВДНХ и «Росатома» сертификат на путешествие в Мурманск и посещение атомного ледокола «Ленин».
Рубеж в пять миллионов посетителей выставка преодолела 22 февраля. Тогда на ВДНХ приехали Алексей Максимов с супругой и двумя детьми. Семья из города Волжский получила от Дирекции Выставки «Россия», компании-туроператора «Игора Тур» и администрации Ленинградской области путешествие по маршруту «Энергия Ладоги». Им показали главные символы Приволжья и рассказали историю малых городов нашей страны.
Напомним, что международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 8 июля. Она объединяет важнейшие достижения страны на одной площадке. На протяжении всего времени проведения выставки гостей ждут разнообразные культурные мероприятия, а также насыщенная деловая и образовательная программа. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.