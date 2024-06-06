На международной выставке «Россия» встретили и наградили 15-миллионного посетителя

24 мая Международную выставку-форум «Россия» посетил 14-миллионный посетитель. Им стал Кирилл Старов из Камчатского края, которому всего восемь лет. На выставку он приехал вместе с родителями — Дмитрием и Ларисой. В честь этого события Выставка «Россия» и Дом полимеров СИБУРа вручили Кириллу сертификат на семейное путешествие в город Тобольск — туристическую и промышленную столицу Сибири.