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Вднх

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Июнь
На международной выставке «Россия» встретили и наградили 15-миллионного посетителя
6 июня, 07:46
Декабрь 2023
Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» на ВДНХ получил сертификат на экскурсию
Только в день открытия посмотреть экспозиции пришли больше 190 тыс человек.
2 декабря 2023, 13:37
Ноябрь 2023
На выставке «Россия» рассказали об останках древнейшего человека, найденных в регионе
На стенде Омской области представили слепок кости Усть-Ишимского человека, возраст которой составляет около 45 000 лет.
21 ноября 2023, 09:24
Омский губернатор Хоценко подписал 5-летний план сотрудничества с Иркутской областью
17 ноября 2023, 04:26
Омскую новогоднюю ель на выставке ВДНХ украсят игрушками от народных мастеров
9 ноября 2023, 05:41

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