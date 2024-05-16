На международной выставке «Россия» поздравили 13-милионного посетителя

Рубеж в пять миллионов гостей Выставка преодолела 22 февраля. Тогда из города Волжский на ВДНХ приехал Алексей Максимов с супругой и двумя детьми, они получили от Дирекции Выставки «Россия», администрации Ленинградской области и компании-туроператора «Игора Тур» путешествие по маршруту «Энергия Ладоги». В начале прошлого месяца же, 4 апреля, 12-миллионным посетителем стала Ксения Юшкова из Ивановской области. Она приезжала на Выставку вместе с мужем и детьми, они получили подарок от дирекции Выставки «Россия» и правительства Тульской области.