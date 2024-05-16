На международной выставке «Россия» поздравили 13-милионного посетителя

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Published Сегодня, 15:30
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Сегодня, 16 мая, Международную выставку-форум «Россия» посетил 13-миллионный гость, им стала Татьяна Ясюкович. Она живет в Сургуте и приехала на выставку со своей семьей. Поздравили юбилейного посетителя на стенде Кировской области.
«Я живу в Сургуте, нахожусь на заслуженном отдыхе, и очень часто приезжаю в Москву, поскольку здесь живет семья одной из моих дочерей, двое прекрасных внуков. И когда я приезжаю, стараюсь посетить что-нибудь интересное, и потому так и получилось, что я на Выставке уже в третий раз», — рассказала Татьяна Ясюкович.
Семью поздравила генеральный директор Выставки «Россия» Наталья Виртуозова. Она подарила «юбилярам» подарок — путешествие в Кировскую область.
«Всей вашей семье мы дарим подарок. Пусть это приключение станет незабываемым для вас, вдохновив на всю жизнь. Скоро у нас откроется фестиваль „Будущее в цветах“. Начиная с 21 мая Выставка превратится в настоящий цветочный сад. Очень ждем вас в четвертый раз», — отметила Наталья Виртуозова.
В программу поездки входит посещение фабрики больших матрешек и музея знаменитых художников братьев Васнецовых, экскурсия в Космоцентр и планетарий, посещение сыроварни. Кроме того, семья посетит Вотчину Воеводы Вятского, побывает на экскурсии в конном дворе воеводы и прокатится на лошадях.
«Наш регион, наш город в этом году будут отмечать свое 650-летие. Мы будем рады видеть вас на нашей сказочной земле. Вятка покажет вам все свое чудесное многообразие — вы посетите лучший в России и единственный музей шоколада, познакомитесь с нашей замечательной архитектурой. Все расходы мы берем на себя, мы вас приглашаем и ждем», — отметил заместитель председателя Правительства Кировской области Евгений Габсаматов.
Рубеж в пять миллионов гостей Выставка преодолела 22 февраля. Тогда из города Волжский на ВДНХ приехал Алексей Максимов с супругой и двумя детьми, они получили от Дирекции Выставки «Россия», администрации Ленинградской области и компании-туроператора «Игора Тур» путешествие по маршруту «Энергия Ладоги». В начале прошлого месяца же, 4 апреля, 12-миллионным посетителем стала Ксения Юшкова из Ивановской области. Она приезжала на Выставку вместе с мужем и детьми, они получили подарок от дирекции Выставки «Россия» и правительства Тульской области.
Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.