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Published Сегодня, 07:29

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Updated Сегодня, 07:31

иллюстрация

Угрожала безопасности. Омичку через суд заставили снести кладовку между этажами дома

5 июня 2024, 07:29
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Жительницу Омска через суд заставили снести кладовку в подъезде жилого дома

Омские приставы рассказали о женщине, которая незаконно оборудовала кладовку в подъезде дома на ул. Полторацкого. Омичка установила перегородки между 6 и 7 этажами, отделив часть лестничной площадки. Это нарушило не только жилищное законодательство, но и правила противопожарной безопасности.

В пресс-службе омских приставов рассказали, что омичка незаконно оборудовала кладовку в подъезде жилого дома на улице Полторацкого. Для этого она установила перегородки между 6-м и 7-м этажами, отделив часть лестничной площадки.

Тем самым женщина нарушила не только жилищное законодательство, но и правила противопожарной безопасности. В интересах остальных собственников дома представители УК обратились в суд с требованием демонтировать незаконное сооружение.

В итоге суд обязал омичку вернуть все в исходное состояние. Приставы уведомили должницу о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, а также о временном ограничении на выезд за пределы РФ. Только после этого женщина восстановила изначальный вид помещения, убрав перегородки и электрооборудование.

Напомним, что ранее в суд обратилась омичка с просьбой снести баню, которая представляет опасность для ее дома. Дело в том, что на участке ее соседа недавно произошел пожар. Однако мужчина снова отстроил сгоревшие хозпостройки, не соблюдая противопожарные требования. Они находятся всего в 1,67 метрах от дома женщины и могут повредить ее имущество.

Бескомпромиссно: омичка через суд заставила соседа снести баню, угрожающую ее дому
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