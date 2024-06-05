Угрожала безопасности. Омичку через суд заставили снести кладовку между этажами дома

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В пресс-службе омских приставов рассказали, что омичка незаконно оборудовала кладовку в подъезде жилого дома на улице Полторацкого. Для этого она установила перегородки между 6-м и 7-м этажами, отделив часть лестничной площадки.
Тем самым женщина нарушила не только жилищное законодательство, но и правила противопожарной безопасности. В интересах остальных собственников дома представители УК обратились в суд с требованием демонтировать незаконное сооружение.
В итоге суд обязал омичку вернуть все в исходное состояние. Приставы уведомили должницу о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, а также о временном ограничении на выезд за пределы РФ. Только после этого женщина восстановила изначальный вид помещения, убрав перегородки и электрооборудование.
Напомним, что ранее в суд обратилась омичка с просьбой снести баню, которая представляет опасность для ее дома. Дело в том, что на участке ее соседа недавно произошел пожар. Однако мужчина снова отстроил сгоревшие хозпостройки, не соблюдая противопожарные требования. Они находятся всего в 1,67 метрах от дома женщины и могут повредить ее имущество.