Угрожала безопасности. Омичку через суд заставили снести кладовку между этажами дома

Напомним, что ранее в суд обратилась омичка с просьбой снести баню, которая представляет опасность для ее дома. Дело в том, что на участке ее соседа недавно произошел пожар. Однако мужчина снова отстроил сгоревшие хозпостройки, не соблюдая противопожарные требования. Они находятся всего в 1,67 метрах от дома женщины и могут повредить ее имущество.