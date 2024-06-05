Требуют снести. У омского долгостроя на Степной появилась незаконная пристройка

Здание, согласно сведениям из ЕГРН, принадлежит предпринимателям Ивану Меняйлову и Сергею Пятаку (оба специализируются на пассажирских перевозках). Земельный участок площадью 897 кв. м находится в собственности «Сибирской региональной школы (колледжа) Анны Муратовой». Предназначен участок как раз в том числе и под объекты образования и просвещения.