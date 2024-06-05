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Долгострой на Степной

Требуют снести. У омского долгостроя на Степной появилась незаконная пристройка

5 июня 2024, 05:37
Фото: yandex.ru/maps
Долгострой на Степной

Омский долгострой на Степной незаконно «прирос» внушительной пристройкой

Здание начали возводить еще в 2000-х годах. Сейчас объектом незавершенного строительства владеют предприниматели Иван Меняйлов и Сергей Пятак.

Департамент архитектуры и градостроительства пошел в суд из-за долгостроя на Степной, 129. Предпринимателей Ивана Меняйлова, Сергея Пятака и «Сибирскую региональную школу (колледж) Анны Муратовой» хотят обязать привести объект капитального строительства в первоначальное состояние. Для этого нужно демонтировать самовольно возведенную пристройку к зданию, строительство которого стартовало еще в 2000-х.

«Выявлен факт возведения нежилого здания с количеством этажей 4, приблизительной общей площадью 2000 кв. м без получения необходимых в силу закона согласований, разрешений, что подтверждается актом контрольного (надзорного) мероприятия от 3 мая 2024 года», — говорится в материалах дела.

За счет незаконно возведенной пристройки площадь четырехэтажного здания увеличилась почти в три раза — с 786,2 до 2000 «квадратов».

Здание, согласно сведениям из ЕГРН, принадлежит предпринимателям Ивану Меняйлову и Сергею Пятаку (оба специализируются на пассажирских перевозках). Земельный участок площадью 897 кв. м находится в собственности «Сибирской региональной школы (колледжа) Анны Муратовой». Предназначен участок как раз в том числе и под объекты образования и просвещения.

Участок на СтепнойУчасток на Степной
Участок на Степной
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

По просьбе депарха суд временно наложил на земельный участок и недостроенное здание на Степной арест.

Ранее Город55 рассказывал о долгострое на Красном пути. Четырехэтажное здание на берегу Иртыша строили без какого-либо разрешения.

Без разрешения. Омскую четырехэтажку на берегу Иртыша требуют признать самостроем
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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Арбитражный суд#Суд#Долгострой#Новости#Департамент архитектуры#Самовольная постройка
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